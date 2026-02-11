AMD bietet „Crimson Desert“ als Bundle mit Ryzen X3D & Radeon RX 9070

AMD startet eine neue AMD-Rewards-Aktion in Kooperation mit dem Spieleentwickler Pearl Abyss und dessen kommendem Action-RPG „Crimson Desert“. Käufer ausgewählter Ryzen-Prozessoren, Radeon-Grafikkarten sowie qualifizierter OEM- und Notebook-Systeme erhalten einen Game-Code für diesen Titel. Die Aktion läuft vom 10. Februar 2026 bis zum 25. April 2026, der Einlösezeitraum endet am 23. Mai 2026.

Damit definiert AMD ein klar abgegrenztes Kaufzeitfenster, gewährt aber zusätzlich ausreichend Zeit für die Installation der Hardware und die Validierung über das übliche AMD-Rewards-Verfahren.

Im CPU-Bereich beschränkt sich AMD konsequent auf X3D-Modelle mit 3D V-Cache – ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich das Bundle gezielt an Performance-orientierte Gaming-Systeme richtet und nicht an den Mainstream-Markt. Teilnahmeberechtigt sind: Ryzen 9 9950X3D, Ryzen 9 9900X3D, Ryzen 7 9800X3D und der Ende Januar erschienene Ryzen 7 9850X3D.

Auffällig ist eine Sonderregelung für den Ryzen 7 9850X3D: Auch Käufe vor dem offiziellen Kampagnenstart können für einen Gutschein qualifizieren. Offenbar reagiert AMD damit auf frühe Verfügbarkeit dieser CPU im Channel und möchte Early Adopter nicht von der Aktion ausschließen.

Die klare Beschränkung auf X3D-SKUs unterstreicht die strategische Ausrichtung der Promotion: Sie soll den Mehrwert von High-End-Gaming-CPUs mit großem L3-Cache betonen – ein Segment, in dem AMD in Gaming-Benchmarks traditionell stark positioniert ist.

Bei den Grafikkarten sind nur zwei Modelle mit jeweils 16 GByte teilnahmeberechtigt, nämlich Radeon RX 9070 und 9070 XT. Damit adressiert AMD das obere Segment der RDNA4-Generation. Nicht auf der Liste stehen hingegen die Radeon RX 9060 XT und regionale Varianten wie die RX 9070 GRE. Gerade das Fehlen der RX 9060 XT dürfte für preisbewusstere Käufer relevant sein. Die Promotion bleibt damit klar auf Performance- und Enthusiast-Systeme zugeschnitten.

Neben DIY-Komponenten umfasst die Aktion auch ausgewählte OEM-Systeme und Gaming-Notebooks. Die Teilnahme ist jedoch an spezifische Modellnummern und Konfigurationen gebunden – ein pauschales „alle AMD-Systeme qualifizieren sich“ gibt es nicht. AMD listet einige Produkte der Hersteller Acer, ASUS, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI und Razer. Interessenten sollten vor dem Kauf die jeweiligen Aktionsseiten der Händler oder Hersteller prüfen, insbesondere hinsichtlich CPU-Plattform und exakter SKU.

Crimson Desert soll am 19. März erscheinen. Das Bundle startet somit rund fünf Wochen vor Release und ermöglicht es Systembauern, Upgrades rechtzeitig abzuschließen und zum Launch spielbereit zu sein.

Zwar deuten die Mindestanforderungen des Spiels darauf hin, dass es auf einer breiten Hardwarebasis lauffähig sein wird. AMDs Auswahl an qualifizierten Produkten macht jedoch klar, worauf die Aktion abzielt: ein zusätzlicher Kaufanreiz für Premium-Hardware – insbesondere Ryzen X3D CPUs und RX 9070 Grafikkarten – im Umfeld eines hochkarätigen Spiele-Releases.

Quelle: AMD