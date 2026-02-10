Sony PlayStation 6 angeblich mit 30 GByte GDDR7-RAM

Die kommende Sony PlayStation 6 könnte bereits 2027 auf den Markt kommen. Das wäre sieben Jahre nach Veröffentlichung der PS5. Allerdings gehen einige Quellen erst von einem Launch 2028 aus, sodass wir noch abwarten müssen. Inzwischen sind neue Gerüchte zur Next-Gen-Spielekonsole aufgetaucht. Demnach wird die PS6 satte 30 GByte GDDR7-RAM verwenden und eine CPU auf Basis von AMDs Zen-6-Architektur verwenden.

Bei der Speicherangabe ist zu beachten, dass es sich dabei um Shared-RAM handelt. Dieser wird also sowohl von der CPU als auch von der GPU beansprucht. Die aktuelle PlayStation 5 muss mit 16 GByte GDDR6-RAM auskommen. Dabei soll Sony mit einem 160-bit-Interface für den Speicher arbeiten und Geschwindigkeiten von 32 Gigabit pro Sekunde bzw. eine Bandbreite von 640 GB pro Sekunde erreichen. 160 bit klingt dabei nach wenig, allerdings soll Sony das angeblich mit hohen Taktraten für den GDDR7-RAM kompensieren. Zudem soll eine GPU auf Basis von RDNA 5 an Bord sein.

Auch einen Handheld soll Sony in der Mache haben. Dieses Modell soll die PlayStation 6 ergänzen und wohl zu denselben Spielen kompatibel sein. Dieser Ableger soll dann mit 24 GByte LPDDR5X-RAM arbeiten. Man sollte natürlich bedenken, dass alle hier vorgenommenen Angaben nur Gerüchten entsprechen. Bis die PS6 tatsächlich auf den Markt kommt, kann sich da also noch einiges verschieben.

Quelle: NeoGaf