Sony PlayStation 5 Pro erhält angeblich noch im 1. Quartal 2026 AMDs FSR 4

AMD und Sony hatten in der Vergangenheit bereits bestätigt, dass die verbesserte Upscaling-Technik FSR 4, welche aktuelle Radeon-Grafikkarten am PC bereits nutzen können, 2026 die PlayStation 5 Pro erreichen soll. Inzwischen gibt es neue Details, die wir dem japanischen Leaker Gust_FAN zu verdanken haben, der sich einen sehr guten Ruf erarbeitet hat. Laut ihm werde die PS5 Pro noch innerhalb des 1. Quartals 2026 tatsächlich FSR 4 erhalten.

Allerdings werde Sony diese Technik unter der Bezeichnung PlayStation Spectral Super Resolution 2 (PSSR 2) vermarkten. Die aktuelle Version von PSSR hat die Community generell eher enttäuscht. So funktioniert die Technik zwar in einigen Spielen sehr gut, liefert in anderen Titeln aber schlechtere Ergebnisse als einfache TAA-Techniken, die direkt in Spiele-Engines integriert sind. PSSR 2 soll da extreme Verbesserungen mit sich bringen, da es eben auf FSR 4 basiert.

PSSR 2 kann und soll auch keine 1:1-Kopie von FSR 4 werden. Das liegt daran, dass auch im PC-Bereich für FSR 4 die Unterstützung des Datenformats FP8 die Voraussetzung ist. Deswegen funktioniert die Technik nicht auf älteren Radeon-Grafikkarten mit RDNA 4. Die GPU der PlayStation 5 Pro basiert im Grunde auf der RDNA 3. Sie unterstützt also kein FP8, sondern nur INT8. Im Ergebnis soll PSSR 2 FSR 4 zwar stark ähneln, muss aber technikbedingt abweichen.

Gerüchten zufolge habe Sony nicht nur die Bildqualität bei PSSR 2 gegenüber der 1. Generation verbessert, sondern auch an der Effizienz geschraubt. Die Upscaling-Technik soll also weniger Leistung benötigen. Spiele werden wiederum nicht automatisch von PSSR 1 auf PSSR 2 umgestellt. Die Entwickler müssen da für etwaige Upgrades selbst tätig werden.

Quelle: Gust_FAN