Nvidia GeForce RTX 5070 Ti und 5060 Ti 16 GB: Verwirrung um die Zukunft der Grafikkarten

Auf der CES 2026 soll es hinter den Kulissen heiß hergegangen sein. So habe Nvidia Partner dort recht kurzfristig über die Einstellung der GeForce RTX 50 Super informiert. Obendrein bezog ein Sprecher von Asus Stellung zu den bereits erhältlichen Grafikkarten GeForce RTX 5070 Ti und RTX 5060 Ti 16 GB. Es kam die Behauptung auf, dass Nvidia das End of Life (EOL) beider Modelle beschlossen habe. Als Ursache machte man die aktuelle Speicherkrise aus. Doch sowohl Asus als auch Nvidia widersprechen diesen Aussagen inzwischen.

So hieß es zunächst, Nvidia habe in der genannten Form entschieden, weil sowohl die GeForce RTX 5070 Ti als auch die GeForce RTX 5060 Ti 16 GB zu ihren jeweiligen Preisen mit relativ viel GDDR7-VRAM ausgestattet sind. 16 GByte VRAM sollten der GeForce RTX 5080 vorbehalten bleiben. Doch so kommt es dann eben offenbar doch nicht. Asus hat sich wegen des medialen Echos nach der CES 2026 gezwungen gesehen, eine Stellungnahme abzugeben.

So erklärt Asus, dass einige Medien unvollständige Angaben von einem Pressesprecher erhalten hätten. Denn weder die GeForce RTX 5070 Ti noch die RTX 5060 Ti 16 GB würden von Nvidia oder Asus begraben. Nvidia beliefere Partner weiterhin und man werde selbst weiterhin entsprechende Modelle verkaufen. Es gebe lediglich Lieferengpässe beim Speicher, die sich auf die Verfügbarkeit der Grafikkarten auswirkten.

Letzten Endes bleibt aktuell nur übrig, den Markt zu beobachten. Derzeit sieht die Verfügbarkeit der beiden Grafikkarten GeForce RTX 5070 Ti und GeForce RTX 5060 Ti 16 GB eher mau aus. Die kommenden Monate müssen zeigen, ob sich dies wieder bessert oder vielmehr verschlechtert.

