Nvidia GeForce RTX 5060 und 5060 Ti: Zwei neue Mittelklasse-Grafikkarten

Nvidia hat zwei neue Grafikkarten vorgestellt, welche die aktuelle Modellreihe der GeForce RTX 50 erweitern. Sie sind für die Mittelklasse gedacht und sollten in erster Linie für 1080p-Gaming zuständig sein. Direkt ab heute ist dabei die GeForce RTX 5060 Ti in zwei Ausführungen im Handel erhältlich. Denn es gibt sie einerseits mit 8 GByte GDDR7-VRAM zum Preis von 399 Euro und andererseits mit 16 GByte GDDR7-VRAM für 449 Euro. Die schwächere GeForce RTX 5060, ohne Ti, folgt dann im Mai 2025.

Letztere soll 299 US-Dollar kosten – einen Euro-Preis verschweigt Nvidia aktuell noch. Die GeForce RTX 5060 kommt nur in einer Ausführung mit 8 GByte GDDR7-VRAM in den Handel. Für die neuen Grafikkarten dient die GPU GB206 als technische Basis. Mit an Bord sind 4.608 Shader für das Ti-Modell und noch 3.840 für die GeForce RTX 5060. In beiden Fällen wird der VRAM über eine 128-bit-Schnittstelle mit 448 GB/s angebunden. Als Stromverbrauch sind 180 Watt (TDP) für die GeForce RTX 5060 Ti und 145 Watt für die Non-Ti-Variante genannt.

Freilich beherrschen die beiden neuen Grafikkarten auf Basis der Blackwell-Architektur auch die neuen Kniffe von DLSS 4, wie die Multi-Frame-Generation. Zudem hat man nun DisplayPort 2.1 mit UHBR20 ins Boot geholt. Nvidia bescheinigt dabei z. B. der GeForce RTX 5060 Ti gegenüber der GeForce RTX 4060 Ti einen Leistungssprung um 20 %. Allerdings dürfte es da je nach Spiel erhebliche Unterschiede geben.

Die GeForce RTX 5060 und 5060 Ti kommen nur in Custom-Designs auf den Markt. Eine Founders Edition ist nicht gegeben.

