GeForce RTX 50 Super: Nvidia soll die Grafikkarten gestrichen haben

Die Gerüchte um die Grafikkarten der Reihe Nvidia GeForce RTX 50 Super halten an. Der Hersteller selbst hat diese Modelle nie bestätigt, doch nachdem auch den GeForce RTX 40 eine Super-Neuauflage nachfolgte, hatte man zunächst fest mit derartigen Exemplaren gerechnet. In den letzten Monaten kam dann viel Hin und Her um eine potenzielle Einstellung der Reihe ein. Zuletzt waren wir auf dem Stand, dass Nvidia die Veröffentlichung verschoben haben sollte. Doch neue Quellen sprechen davon, dass die Grafikkarten komplett begraben worden seien.

Anzeige

Blicken wir einige Monate zurück, dann rechnete man zunächst damit, dass Nvidia auf der CES 2026 die Grafikkarten GeForce RTX 5080 Super, GeForce RTX 5070 Ti Super und GeForce RTX 5070 Super vorstellen würde. Man rechnete vor allem mit einem vergrößerten VRAM. Beispielsweise sollte die GeForce RTX 5080 Super mit 24 GByte GDDR7-RAM die erhebliche Lücke zwischen den GeForce RTX 5080 mit 16 und der GeForce RTX 5090 mit 32 GByte schließen. Nachdem anfangs noch von einer Verschiebung auf das 3. Quartal 2026 die Rede gewesen ist, soll aber nichts mehr aus den neuen Modellen werden.

Die angebliche Ursache für das Begräbnis der GeForce RTX 50 Super kann man sich denken. So sollten die Grafikkarten primär mit mehr Speicher punkten. Gerade jener ist aber in den letzten Monaten aufgrund der aktuellen Speicherkrise preislich regelrecht explodiert. Das betrifft auch GDDR7-VRAM. Angeblich habe Nvidia deswegen sogar bereits die Produktion der regulären GeForce RTX 50 beschränkt.

AMD steht genauso unter Druck, sodass der Hersteller über Preiserhöhungen seiner aktuellen Radeon-Grafikkarten nachdenken soll. Eine neue Generation steht aktuell zudem nicht in Aussicht. Auch das soll eine Rolle für Nvidia gespielt haben, denn so kann man die Leistungskrone problemlos weiter behalten. Die Generation der GeForce RTX 60 wiederum soll weiterhin für 2027 eingeplant sein. 2026 könnte sich demnach im GPU-Markt also eher Stagnation ergeben.

Quelle: Boardchannels