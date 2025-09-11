Nvidia GeForce RTX 50 Super: Neue Grafikkarten starten wohl erst 2026

Die Grafikkarten der Reihe Nvidia GeForce RTX 50 werden teilweise noch als Super-Versionen neu aufgelegt. Je nach Modell sollen die aufgepeppten Varianten mehr CUDA-Cores, mehr VRAM und höhere Taktraten offerieren. Hieß es zunächst konstant aus der Gerüchteküche, dass diese Modelle bereits zum Jahresende 2025 folgen würden, so ist inzwischen von frühestens Anfang 2026 die Rede.

Anzeige

Von einer Verzögerung zu sprechen, ist aber natürlich ein bisschen schwierig. Denn offiziell hatte Nvidia die Grafikkarten ja ohnehin niemals angekündigt. So oder so wäre aber eine Veröffentlichung der neuen Super-Modelle noch in diesem Jahr etwas gewagt gewesen. Denn dann wären die regulären Grafikkarten der Reihe GeForce RTX 50 noch nicht einmal ein volles Jahr auf dem Markt gewesen. Zumal die Verfügbarkeit anfangs noch sehr zu wünschen übrig ließ.

Möglich ist, dass Nvidia die GeForce RTX 50 Super auf Blackwell-Basis auf der CES 2026 im Januar in Las Vegas vorstellen könnte. Die tatsächliche Veröffentlichung könnte dann einige Wochen später erfolgen. Derzeit rechnet man vor allem mit einem Boost für den GDDR7-RAM. Etwa sollte eine GeForce RTX 5080 Super 24 statt der aktuellen 16 GByte VRAM mitbringen.

Quelle: HongXing2020 (X)