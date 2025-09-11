Epic Games Store: „Ghostrunner 2“ und zwei weitere Spiele sind gratis

Im Epic Games Store gibt es in dieser Woche gleich drei Gratis-Spiele. Das liegt allerdings daran, dass einer der Titel aus der letzten Woche kurzerhand um eine Woche verschoben wurde. Ein Highlight ist dabei sicherlich „Ghostrunner 2“. Der Ego-Slasher mit Cyberpunk-Ästhetik kann ab sofort der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. Voraussetzung ist lediglich ein, ebenfalls kostenloses, Konto im Epic Games Store.

Dabei kann der Spieler zum ultimativen Cyber-Ninja werden, alles zu einem stimmungsvollen Synthwave-Soundtrack von Daniel Deluxe, We Are Magonia, Gost, Dan Terminus und vielen weiteren. Doch ebenfalls ist ab sofort auch „The Battle of Polytopia“ kostenlos. Dieses Game sollte eigentlich schon in der letzten Woche gratis sein, wurde dann aber auf die letzte Minute um eine Woche verschoben. Dabei handelt es sich um ein Strategiespiel, in dem es dabei geht, die Karte zu kontrollieren, neue Länder zu entdecken und gegnerische Stämme zu bekämpfen. Das rundenbasierte Strategiespiel mit Indie-Grafik lässt sich sowohl im Single- als auch im Multiplayer-Modus zocken – sowohl online als auch offline.

Als dritter im Bunde kommt auch noch das Rätselspiel „Monument Valley 2“ dazu. Dieses Spiel strebt eher nach einer meditativen Atmosphäre und vermittelt zugleich eine Geschichte um die Mutterschaft der Figur Ro. Den ersten Teil muss man dabei nicht gespielt haben, denn das zweite Spiel baut auf brandneuen Welten und Rätseln auf. Die PC-Fassung nutzt dabei eine überarbeitete Steuerung und bietet auch Optimierungen für Ultrawide-Bildschirme.

Quelle: Epic Games Store