Epic Games Store: Aktuell sind „Deatloop“ und „Ogu und der geheime Wald“ gratis

Im Epic Games Store gibt es wieder zwei neue Gratis-Spiele. Bis zum Donnerstag um 17 Uhr, also den 12.06.2025, lassen sich die beiden Titel „Deathloop“ und „Ogu und der geheime Wald“ komplett kostenlos der eigenen Sammlung hinzufügen. Besonders „Deathloop“, entwickelt von Arkane Lyon und ursprünglich 2021 veröffentlicht, ist natürlich ein Leckerbissen.

Anzeige

So erhielt der Triple-A-Shooter bei Erscheinen sehr positive Rezensionen, konnte aber wohl kommerziell nicht derartigen, bleibenden Eindruck hinterlassen. In dem Spiel mit Rogue-lite-Elementen befindet man sich in einer Zeitschleife, aus der man auszubrechen versucht. Verbunden ist mit dem Shooter-Gameplay eine spannende Science-Fiction-Geschichte.

Dazu gesellt sich als zweites Spiel „Ogu und der geheime Wald“. Dieses 2D-Abenteuerspiel nutzt handgezeichnete Grafik und verschiedene Rätsel, die bei Laune halten sollen. Erschienen ist der Indie-Titel vor ca. einem Jahr.

Quelle: Epic Games