Epic Games Store: Ab sofort sind „Monument Valley“ und „The Battle of Polytopia“ kostenlos

Im Epic Games Store gibt es ab sofort zwei neue Spiele kostenlos. Sie lösen die Gratis-Titel aus der letzten Woche ab. Mit dabei ist in dieser Woche das renommierte Rätselspiel „Monument Valley“, das vor allem auf mobilen Endgeräten zu einem gewaltigen Erfolg geworden ist. Der moderne Klassiker ist inzwischen auch für den PC zu haben und kann sicherlich insbesondere an PC-Gaming-Handhelds für die ein oder andere meditative Stunde sorgen.

Dabei gibt es auch eine Vielfalt von Welten, die speziell für das Erlebnis am PC überarbeitet worden sind. Die Entwickler sprechen daher auch davon, dass die PC-Version von „Monument Valley“ die bisher umfassendste und beste Möglichkeit sei, um „Monument Valley“ zu spielen. Der Titel wurde sogar für ultrabreite 21:9-Monitore angepasst.

Dazu gesellt sich als zweiter Titel „The Battle of Polytopia“. Dabei handelt es sich um ein Strategiespiel, in dem es dabei geht, die Karte zu kontrollieren, neue Länder zu entdecken und gegnerische Stämme zu bekämpfen. Das rundenbasierte Strategiespiel mit Indie-Grafik lässt sich sowohl im Single- als auch im Multiplayer-Modus zocken – sowohl online als auch offline.

Update:

Kurzfristig hat Epic Games „The Battle of Polytopia“ als Gratis-Spiel auf die nächste Woche verschoben. In dieser Woche gibt es daher nur „Monument Valley“ kostenlos.

Quelle: Epic Games Store