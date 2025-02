Epic Games Store: Ab sofort ist „F1 Manager 2024“ kostenlos

Im Epic Games Store gibt es ab sofort ein neues Gratis-Spiel, welches die Titel aus der letzten Woche ablöst. In dieser Woche handelt es sich um „F1 Manager 24“. Das Management-Spiel visiert natürlich vor allem diejenigen an, die sich für Rennsport begeistern. So können die Spieler aus einem von 10 offiziellen F1-Teams wählen oder sich auch von Grund auf ein eigenes aufbauen.

„F1 Manager 2024“ ist ein reiner Einzelspieler-Titel. Der Spieler nimmt aber eben nicht selbst hinterm Steuer Platz, sondern betreibt ein Rennfahrer-Team – wie es der Name schon sagt. Dabei verwaltet man nicht nur seine Fahrer und das weitere Boxenteam, sondern entwickelt auch neue Fahrzeuge und Techniken. Ziel ist es, am Ende auf dem Siegerpodest ganz oben zu stehen. Dabei kann man alles feingliedrig abstimmen – selbst eigene Logos und Rennanzüge.

Dabei kann man die Strategie des Teams abstimmen und Fahrern auch während der Rennen Anweisungen geben. Es gilt auch neue Talente aus der F2 und F3 zu rekrutieren. Wer also an solchen Management-Simulationen Gefallen findet, sollte eventuell mal einen Blick in „F1 Manager 24“ riskieren.

Quelle: Epic Games