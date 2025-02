Apple iPhone SE (2025): Vorstellung offenbar am 19. Februar 2025

CEO Tim Cook hat über das soziale Netzwerk X mitgeteilt, dass sein Arbeitgeber, Apple, am 19. Februar 2025 ein neues Produkt vorstellen wird. Zwar hat man nicht konkretisiert, um was für ein Produkt es sich handeln könnte, doch man rechnet gemeinhin mit dem Apple iPhone SE (2025). Hier wird es auch Zeit für einen Nachfolger, denn das letzte Modell stammt aus dem Jahr 2022.

Ein großes Vorstellungsevent wird es aber wohl nicht geben. Man rechnet eher damit, dass Apple eine einfache Pressemitteilung zum iPhone SE 4 verschicken wird und es dann dabei belässt. Laut weiteren Gerüchten könnte der Hersteller aus Cupertino zudem die Namensgebung abwandeln. Demnach könnte das neue Smartphone als iPhone 16e auf den Markt kommen,

in der Wortwahl auch einen Hinweis darauf, dass das neue iPhone SE 4 nicht mehr SE, sondern iPhone 16e heißen könnte. Wie neuere Smartphones von Apple, so soll auch das neue Einstiegsmodell den Homebutton streichen. Allerdings wird wohl keine Dynamic Island, sondern noch eine Notch für die Frontkamera zum Einsatz kommen. Auch an Bord sein sollen ein Action-Button und als SoC der Apple A18, welcher auch Apple Intelligence, die KI-Suite von Apple, unterstützt.

Kosten könnte das Apple iPhone SE / iPhone 16e am Ende wohl 599 bis 649 Euro. Da muss man noch abwarten. Das neue Smartphone wäre dann der Einstieg in den Smartphone-Kosmos des Herstellers aus Cupertino.

Quelle: Tim Cook (X)