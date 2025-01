Asus Zenfone 12 Ultra: Offizielle Vorstellung am 6. Februar 2025

Asus veröffentlicht unter zwei Marken auch Smartphones: Einmal wäre da die ROG-Reihe an Gaming-Smartphones. Dann bringt der Hersteller aber auch noch unter dem Banner Zenfone andere Smartphones auf dem Markt. So streckt man also die Fühler über das PC-Segment hinaus aus. Jetzt ist es bald so weit und das Flaggschiff für 2025 naht. Denn wie Asus offiziell bestätigt hat, so wird man am 6. Februar 2025 ein neues Smartphone vorstellen.

Anzeige

Dabei soll es sich um das Zenfone 12 Ultra handeln. Es ist folgerichtig der Nachfolger des Zenfone 11 Ultra. Allerdings ist der Namenszusatz “Ultra” hier fast schon überflüssig. Denn zumindest im letzten Jahr hat es sowieso kein Standardmodell gegeben. Ob sich das in diesem Jahr ändern wird, muss die Zeit zeigen. Bedauerlicherweise fehlen zu den technischen Daten noch jegliche Informationen. Man kann allerdings schon realistische Mutmaßungen anstellen.

Denn das Zenfone 12 Ultra soll wohl dem bereits erhältlichen Asus ROG Phone 9 Pro recht ähnlich sein. Das heißt, man rechnet mit einem AMOLED-LTPO-Display mit 6,78 Zoll Diagonale, 185 Hz Bildwiederholrate sowie FHD+ als Auflösung. Des Weiteren sollten der Qualcomm Snapdragon 8 Elite als SoC und bis zu 16 GByte RAM zur Ausstattung zählen.

Die ersten Teaser aus dem sozialen Netzwerk verweisen auf die 4K-Videoaufnahme mit Motivverfolgung und Bildstabilisation. Vermutlich wird Asus mit dem Zenfone 12 Ultra also auch bei der Kamera etwas auffahren wollen.

Quelle: Asus (X)