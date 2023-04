Asus ROG Phone 7: Neues Gaming-Smartphone mit dem Snapdragon 8 Gen 2

Asus hat in dieser Woche das brandneue ROG Phone 7 vorgestellt. Dabei handelt es sich natürlich um ein Gaming-Smartphone, das unter der Marke Republic of Gamers (ROG) vertrieben wird. Im Vordergrund steht eindeutig die Leistung des mobilen Endgeräts. Unter dem Motto “For Those Who Dare” setzt man auf den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 als SoC, welchem man je nach Ausführung bis zu 16 GByte LPDDR5X-RAM und bis zu 512 GByte UFS-4.0-Speicherplatz zur Seite stellt.

Anzeige

Dann wäre da ein AMOLED-Display mit 6,78 Zoll Diagonale und einer Auflösung von 2.448 x 1.080 Pixeln bei 165 Hz Bildwiederholrate. Die Spitzenhelligkeit beläuft sich auf 1.500 Nits. Laut Asus decke der Bildschirm 111,23 % des DCI-P3-Farbraums, 150,89 % sRGB und 106,87 % NTSC ab. HDR10 wird unterstützt und die Touch-Abtastrate steht bei 720 Hz. Gorilla Glass Victus schützt vor Kratzern. Asus verzichtet für das ROG Phone 7 auf einen Notch oder ein Punch-Hole. Stattdessen steckt die Frontkamera mit 32 Megapixeln in einem kleinen Rand.

Für Gamer hebt Asus unter anderem die Stereo-Lautsprecher hervor, die von Dirac optimiert worden sind. Sie sollen 50 % lauter sein als beim Vorgängermodell. Der optionale AeroActive Cooler 7 kann dann nicht nur die Kühlung aufmotzen, sondern bringt einen zusätzlichen Subwoofer mit. Die Kühlung läuft dabei über eine verbesserte Vapor Chamber im Inneren des Smartphones, was für längere Hochleistung sorgen soll. Dabei kommt das Smartphone im Übrigen auch als Abwandlung ROG Phone 7 Ultimate auf den Markt. Hier gibt es ein paar Besonderheiten. So ist die Ausstattung 16 / 512 GByte hier der Standard. Zusätzlich sitzt an der Rückseite ein PMOLED-Display, das etwa den Ladezustand oder andere Inhalte anzeigen kann. Es lassen sich sogar eigene Animationen erstellen.

Dem Asus ROG Phone 7 Ultimate liegt obendrein der AeroActive Cooler 7 direkt bei. Zu den Schnittstellen des Asus ROG Phone 7 zählt im Übrigen auch schon Wi-Fi 7. Außerdem hat Asus den Port für 3,5-mm-Audio beibehalten. Sonst deckt man mit Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C, 4G / 5G den Standard ab. Als Betriebssystem fungiert Android 13 mit der Oberfläche ROG UI. Für den Akku mit 6.000 mAh ist die Schnellladung mit 65 Watt möglich. Dabei misst das Asus ROG Phone 7 173 x 77x 10,4 mm bei einem Gewicht von 239 g.

Ebenfalls hebt Asus noch die spezielle AirTrigger-Ultraschallsteuerung hervor. Sie unterstützt eine breite Palette von Gesten, darunter Dual Action, Press und Lift sowie Gyroscope Aiming. Zehn zusätzliche Steuerelemente sowie der X-Achsen-Linearmotor geben haptisches Feedback. Vibration Mapping ermöglicht das Konfigurieren von haptischem Feedback für virtuelle Bildschirmtasten. Wäre da noch die Kamera: 50 (Weitwinkel, Sony IMX766) + 13 (Ultra-Weitwinkel) + 5 (Makro) Megapixel bietet sie.

Das Asus ROG Phone 7 ist nach IP54 gegen Staub und Wasser resistent. Es erhält vier Jahre Sicherheits-Updates und zwei große OS-Updates. Die Auslieferung des Gaming-Smartphones beginnt ab 2. Mai 2023. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Im Online-Shop von Asus sowie bei ausgewählten Partnern läuft auch eine Early-Bird-Aktion: Wer ein ROG Phone 7 erwirbt, erhält zusätzlich einen Gutschein über 300 Euro für ein Chromebook von Asus. Das Angebot ist zeitlich begrenzt bis zum 15. Mai und gilt nur solange der Vorrat reicht.

Preise des Asus ROG Phone 7