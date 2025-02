„Stalker 2: Heart of Chornobyl“ erhält Patch 1.2

Das Spiel „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ ist im letzten Jahr relativ verbuggt auf den Markt gekommen. Doch die ukrainischen Entwickler von GSC Game World sind seitdem stets am Ball geblieben, um Fehler auszuräumen. Inzwischen haben sie den Patch 1.2 veröffentlicht. Dieser enthält tatsächlich 1.700 Verbesserungen. So werden nicht nur Fehler behoben, die zu Abstürzen führen konnten, sondern auch die Leistung verbessert und das Balancing optimiert.

Auch die künstliche Intelligenz will GSC Game World überholt haben, damit die NPCs realistischer reagieren. Dazu kommen Fehlerbehebungen, die so gut wie alle Bereiche betreffen, etwa die Audiowiedergabe, die Ausrüstung und die Missionen. Dabei soll die Leistung von „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ sich vor allem in den Bosskämpfen deutliche erhöhen. Auch will man die CPU-Auslastung optimiert haben, sodass weniger Framedrops auftreten.

Auch für die Grafik soll es einige Verbesserungen geben, denn die Mimik der NPCs beim Sprechen soll nun natürlicher wirken. Wer sich alle Anpassungen zu Gemüte führen möchte, die Liste ist sehr erschöpfend, findet direkt bei den Entwicklern in der verlinkten Quelle ein Changelog. Wir wünschen viel Spaß beim Zocken von „Stalker 2: Heart of Chornobyl“.

Quelle: GSC Game World