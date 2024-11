S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl”: Das sind die finalen PC-Systemanforderungen

Das Spiel “S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl” erscheint nach mehreren Verzögerungen bereits nächste Woche, nämlich am 20. November 2024. Es kommt für Windows-PCs sowie die Xbox Series X|S auf den Markt. Direkt ab Launch ist das Spiel auch im Xbox Game Pass enthalten. Entwickelt worden, ist der Titel von den ukrainischen Entwicklern GSC Game World. Wer das Spiel jedoch auf höchsten Details flüssig spielen will, benötigt einen mächtigen Gaming-PC.

Allerdings skaliert “S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl” kräftig, denn minimal reicht auch schon ein Intel Core i7-7700K oder AMD Ryzen 5 1600X zum Spielen aus – im Verbund mit 16 GByte RAM und einer Nvidia GeForce RTX 1070 oder AMD Radeon RX 580 mit 8 GByte. Das reicht für 1080p-Grafik bei 30 fps.

Wer den Shooter jedoch in 4K mit 60 fps und maximalen Details genießen will, benötigt schon einen Intel Core i7 11700 oder AMD Ryzen 7 7700X, eine Nvidia GeForce RTX 4080 oder AMD Radeon RX 7900 XTX sowie 32 GByte RAM. Dazwischen gibt es natürlich noch weitere Abstufungen bzw. Empfehlungen für etwa 1080p bei 60 fps oder 1440p.

Ab Werk unterstützt “S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl” zudem auch Upscaling-Technologien wie AMD FSR 3.1 und DLSS 3 – beide auch mit Frame Generation.

