“Indiana Jones und der Große Kreis”: Gratis beim Kauf ausgewählter GeForce-GPUs

Das kommende Spiel “Indiana Jones und der Große Kreis” erscheint am 9. Dezember 2024 für Windows-PCs sowie die Xbox Series X|S. Im Frühjahr 2025 wird auch eine Portierung für die Sony PlayStation 5 folgen. Wer aktuell über den Kauf einer neuen Grafikkarte oder eines neuen Gaming-Notebooks nachdenkt, um den Titel in bester Qualität zu spielen, hat eventuell Glück. Denn Nvidia und Bethesda haben eine gemeinsame Aktion gestartet.

Wer also eine Grafikkarte der Reihe GeForce RTX 40 oder ein entsprechendes Notebook kauft, kann “Indiana Jones und der Große Kreis” gratis erhalten. Das Spiel unterstützt nicht nur Ray-Tracing für verbesserte Lichteffekte und Reflexionen, sondern auch DLSS. Eine Anleitung zum Einlösen der Codes stellt Nvidia hier bereit. Das Startdatum der Aktion ist der 12.11.2024. Das Enddatum ist der 29.12.2024. In diesem Zeitraum muss also eine GeForce-Grafikkarte oder ein Notebook bei einem teilnehmenden Partner gekauft worden sein. Einlösbar sind die Codes für das Spiel dann in der Nvidia App bis 31.01.2025.

Es winkt im Übrigen sogar ein Code für die Digital Premium Edition von “Indiana Jones und der Große Kreis”. Mit dieser Variante kann bereits ab dem 6. Dezember 2024 gespielt werden. Folgende Produkte sind teilnahmeberechtigt: Nvidia GeForce RTX 4090, 4080 Super, 4080, 4070 Ti Super, 4070 Ti, 4070 Super oder 4070 als Desktop-Grafikkarten. Ebenfalls teilnehmen können Kunden, die Notebooks mit den GPUs GeForce RTX 4090, RTX 4080 und RTX 4070 gekauft haben.

Quelle: Nvidia