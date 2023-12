“Baldur’s Gate 3” erhält mit dem Patch 5 sein bisher größtes Update

Larian Studios hat den Patch 5 für das Rollenspiel “Baldur’s Gate 3” veröffentlicht. Das Rollenspiel mauserte sich nach dem Launch kurzerhand zum Hit bei Steam und ist inzwischen auch für die Sony PlayStation 5 verfügbar. Eine Portierung für die Xbox Series X|S soll noch 2023 folgen. Doch zunächst ist das laut den Entwicklern bisher umfangreichste Update für die PC-Fassung erschienen. Es merzt nicht nur zahlreiche technische und Quest-bezogene Bugs aus, sondern fügt auch allerhand neue Funktionen und Inhalte hinzu.

So gibt es laut den belgischen Larian Studios jetzt einen brandneuen Epilog nach dem Endkampf, der die Geschichte um euch und euere Partymitglieder noch besser abschließen soll. Zu beachten ist jedoch, dass einige Mods möglicherweise nach Installation des Updates inkompatibel sind und ebenfalls erst einer Aktualisierung bedürfen. Zudem gibt es nun speziell in Akt 3 im Übrigen Performance-Verbesserungen und an der PS5 eine dynamische Auflösung.

Neu ist auch, dass die Spieler im Camp jetzt auch auf das Inventar von Begleitern zugreifen können, die gerade nicht in der Party sind. Das erleichtert den Austausch von Items erheblich. Zusätzlich hat Larian hier und da neue Dialoge integriert.

Hier alle Patch-Notes wiederzugeben, würde endlos dauern, daher verweisen wir auf diesen Blog-Beitrag der Entwickler. Wir wünschen jedenfalls viel Spaß mit dem neuen Patch 5 für “Baldur’s Gate 3”!

Quelle: Larian Studios