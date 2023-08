“Baldur’s Gate III” erscheint morgen – keine Vorab-Tests

Das lange erwartete Rollenspiel “Baldur’s Gate III” erscheint schon morgen für den PC. Am 6. September 2023 folgt die Portierung für die Sony PlayStation 5. Eine Variante für die Xbox Series X|S kann man wohl ab 2024 erwarten. Wir hatten auch schon darüber berichtet, dass der neue Titel Nvidia DLSS verwendet. Allerdings machen sich viele Spieler um den technischen Status des RPGs der Larian Studios sorgen. Denn mittlerweile ist bekannt, dass es vorab keine Tests oder Review-Codes für die Presse geben wird.

Einen Preload für Käufer gibt es ebenfalls nicht. Larian schiebt das darauf, dass bis morgen noch die Early-Access-Version zur Verfügung stehe. Wer jene erworben habe, erhalte im Übrigen automatisch morgen die Digital Deluxe Edition von “Baldur’s Gate III”. Zumeist ist es aber ein schlechtes Zeichen, wenn ein Entwickler vorab keine Pressemuster verteilt bzw. das Test-Embargo so legt, dass es genau zur Veröffentlichung fällt. Denn so handhaben Vertriebe und Entwickler das meistens nur, wenn man schlechte Kritiken fürchtet – sei es wegen des Inhalts oder wegen technischer Mängel.

Dabei ist “Baldur’s Gate III” schon 2020 in den Early-Access gestartet – der erste Akt des Spiels ist auf diese Weise spielbar gewesen. Die Rückmeldungen durch die Community sind bisher sehr positiv verblieben. Wir sind daher sehr gespannt, ob morgen “das böse Erwachen” folgt oder doch alles in bester Ordnung ist. Schlecht optimierte PC-Portierungen von Spielen wie “Star Wars Jedi: Survivor” und mehr haben in den letzten Monaten gelehrt, zum Launch nicht zu euphorisch zu sein.