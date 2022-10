Google Pixel 7 / Pixel 7 Pro: Datenblatt sickert vorab durch

Google wird schon bald seine neuen Smartphones vorstellen: die Pixel 7 und Pixel 7 Pro. Jetzt kursiert bereits ein angeblich offizielles Datenblatt. Google selbst schweigt natürlich zum Wahrheitsgehalt, doch die enthaltenen Spezifikationen der mobilen Endgeräte wirken realistisch. Demnach sollen beide Smartphones das SoC Tensor G2 sowie den Sicherheitschip Titan M2 beanspruchen. Auch wird es von beiden Modellen Optionen mit wahlweise 128 bzw. 256 GByte Speicherplatz geben.

Das Pixel 7 Pro werde allerdings 12 GByte RAM mitbringen, während das Standardmodell bei 8 GByte steht. Außerdem bleibt dem Pro-Modell eine zusätzliche Telephoto-Linse für die Hauptkamera vorbehalten, die auf 48 Megapixel kommt und fünffachen, optischen Zoom erlaubt. Gemeinsam sind den beiden Smartphones eine Weitwinkel-Linse mit 50 Megapixeln und eine Ultra-Weitwinkel-Linse mit 12 Megapixeln. Die Frontkamera kommt auf 10,8 Megapixel.

Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro sollen nach dem Standard IP68 resistent gegen Staub und Wasser sein und sich kabelgebunden und kabellos aufladen lassen. Das Pro-Modell wird ein AMOLED-Display mit LTPO nutzen und auf 6,7 Zoll Diagonale bei einer Auflösung von QHD+ und 120 Hz Bildwiederholrate kommen. Für das Pixel 7 ist es ein AMOLED-Display mit 6,3 Zoll, FHD+ als Auflösung und 90 Hz Bildwiederholrate.

Ob all diese technischen Angaben am Ende der Wahrheit entsprechen, erfahren wir schon bald. Am 6. Oktober 2022 wird Google die Pixel 7 und Pixel 7 Pro offiziell vorstellen.

Quelle: Yogesh Brar