Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro: Design der Smartphone-Flaggschiffe sickert durch

Xiaomi wird natürlich als Nachfolger für seine aktuellen Smartphones der Serie Xiaomi 12 bald neue Flaggschiffe vorstellen: die Xiaomi 13. Nun gibt es bereits inoffizielle Bilder der Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro sowie auch einige, technische Daten. Das Design könnte dabei erheblich von den Vorgängermodellen abweichen, was sich insbesondere beim Kamerabuckel zeigt.

Anzeige

Beide Smartphones sollen dabei den kommenden Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 als Chip einsetzen. Doch Unterschiede wird es z. B. beim AMOLED-Display geben. Während das Xiaomi 13 Pro ein Pendant mit 6,65 Zoll Diagonale und gekrümmten Rändern (Curved) einsetzen soll, bietet das Standardmodell angeblich einen Bildschirm mit 6,2 Zoll Diagonale und flachen Rändern. Beide Varianten werden die Frontkamera in einem mittigen Punch-Hole unterbringen.

Das Xiaomi 13 Pro soll für die Hauptkamera eine Weitwinkel-Linse mit 50,3 Megapixeln einsetzen. Es heißt, dass Farbvarianten in Schwarz, Weiß, Rosa und Grün geplant seien. Als Maße stehen 163 x 74,6 x 8,8 mm im Raum. In Indien werde sich der Preis angeblich auf 820 Euro belaufen. Zudem seien Stereo-Lautsprecher und wahlweise 256 bzw. 512 GByte Speicherplatz vorhanden. Der Launch des Xiaomi 13 Pro könnte, gemeinsam mit dem Xiaomi 13, am 30. Dezember 2022 erfolgen.

Schenkt man den weiteren Gerüchten Glauben, werde das Xiaomi 13, ohne Pro, wiederum 152,8 x 71,5 x 8,3 mm messen. Ansonsten ist zur Technik nicht viel bekannt, außer, dass mit einer Triple-Kamera zu rechnen sei. Zudem heißt es, Xiaomi werde die Xiaomi 13 und 13 Pro insbesondere in Indien und Europa sehr aggressiv vermarkten. Offiziell schweigt der Hersteller aber noch zu beiden Geräten.

Quelle: Zoutons