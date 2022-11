ASUS: GeForce RTX 3060 in Weiß

Wer ein weißes Gehäuse mit Sichtfenstern wie etwa das kürzlich getestete NZXT H5 Elite besitzt, würde sich eventuell auch weiße Komponenten wünschen für ein einheitliches Design – oder auch als Kontrast für ein ansonsten schwarzes Gehäuse. ASUS bietet dafür nun GeForce RTX 3060 und RTX 3060 Ti Grafikkarten mit weißem Kühler und Lüftern an.

Die neuen, weißen Grafikkarten gehören zur bekannten Dual-Serie, die bei ASUS zu den eher günstigeren Modellen gehört, verglichen mit den anderen „ROG Strix“ und „TUF Gaming“ Serien. Weiße Grafikkarten hat ASUS zuvor bereits auf den Markt gebracht, aber diese gehörten zur höherpreisigen ROG Strix GeForce RTX 3070 Serie.

Die neuen Modelle dürften dagegen deutlich erschwinglicher werden, handelt es sich doch lediglich um weiße Varianten der schon seit Jahren erhältlich „Dual GeForce RTX 3060“ und „Dual GeForce RTX 3060 Ti“ von ASUS. Wobei es sich bei den GeForce RTX 3060 Ti um die neu aufgelegten Versionen mit GDDR6X statt einfachem GDDR6 handelt, sodass ein kleiner Preisaufschlag trotzdem zu erwarten ist.

Sowohl von der GeForce RTX 3060 als auch der RTX 3060 Ti in Weiß bietet ASUS noch ab Werk leicht übertaktete Varianten an, die als „White OC Edition“ gekennzeichnet werden. Alle weißen Modelle kommen – wie die Dual-Namensgebung erahnen lässt – mit zwei Lüftern und sind 20 cm (RTX 3060) bzw. 23 cm lang (RTX 3060 Ti). Wann die weißen GeForce RTX 3060 von ASUS in Europa im Handel erhältlich sein werden, ist noch nicht bekannt.

Quelle: ASUS