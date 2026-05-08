Windows 11 soll deutlich schneller und responsiver werden

Microsoft Windows 11 arbeitet offenbar an einer neuen Performance-Funktion, die die Reaktionsgeschwindigkeit des Betriebssystems spürbar verbessern soll. Im Mittelpunkt steht dabei ein neuer Mechanismus namens „Low Latency Profile“, der kurzfristig die CPU-Taktraten erhöht, sobald Nutzer bestimmte häufige Aktionen ausführen. Ziel ist es, Windows 11 im Alltag deutlich flüssiger wirken zu lassen – also schneller, direkter und reaktionsfreudiger.

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Laut Informationen aus Insider-Kreisen befindet sich die Funktion bereits im Test innerhalb des Windows Insider Programms. Der neue Modus soll der Prozessor für kurze Zeiträume von ein bis drei Sekunden auf maximale Frequenz anheben, sobald Nutzer priorisierte Aktionen starten. Dazu zählen unter anderem das Öffnen von Apps, das Startmenü, Kontextmenüs, System-Flyouts, Benachrichtigungen sowie Schnellzugriffe innerhalb der Oberfläche,

Schon Ende 2025 hatte Microsoft erklärt, die Gaming-Leistung von Windows 11 steigern zu wollen, aber hier geht es um den Desktop-Betrieb. Der aktuelle Ansatz erinnert teilweise an bekannte Boost-Technologien moderner Prozessoren, wird hier jedoch direkt vom Betriebssystem gesteuert und gezielt für UI-Interaktionen eingesetzt.

Besonders interessant sind die bislang kursierenden Leistungswerte. Interne Tests sollen zeigen, dass sich die Startzeiten bestimmter Anwendungen deutlich verkürzen lassen. Demnach sind laut den Informationen bis zu 40 Prozent schnellere App-Starts bei Anwendungen wie Edge oder Outlook, bis zu 70 Prozent schnellere Reaktionszeiten beim Öffnen des Startmenüs und von Kontextmenüs und generell schnellere Reaktionszeiten auch bei vielen Drittanbieter-Apps möglich.

Vor allem die Bedienung der Windows-Oberfläche soll dadurch deutlich flüssiger wirken. Viele Nutzer kritisieren seit Jahren, dass Windows 11 trotz moderner Hardware stellenweise träger reagiert als frühere Windows-Versionen.

Die neue Funktion ist offenbar Bestandteil eines größeren internen Projekts mit dem Namen „Windows K2“. Dabei verfolgt Microsoft das Ziel, die Gesamtperformance und Responsivität von Windows 11 systematisch zu verbessern. Neben dem neuen Low-Latency-Ansatz gehören dazu wohl auch die Optimierung älterer Legacy-Komponenten, die Modernisierung interner Systembereiche, die schrittweise Migration von Oberflächenelementen auf WinUI 3 und effizientere Hintergrundprozesse. Gerade die Mischung aus altem Win32-Code und modernen UI-Komponenten gilt seit Jahren als einer der Gründe für inkonsistente Performance innerhalb von Windows 11.

Interessant ist auch, dass Microsoft den CPU-Boost offenbar sehr kurz hält, um negative Auswirkungen auf Akkulaufzeit von Laptops und Temperaturen zu minimieren. Die erhöhte Leistungsaufnahme soll nur für Sekundenbruchteile aktiv sein und automatisch im Hintergrund arbeiten. Aktuell gibt es zudem keine Hinweise darauf, dass Nutzer die Funktion manuell aktivieren oder deaktivieren können. Der Mechanismus arbeitet derzeit vollständig automatisiert und bleibt für Anwender unsichtbar.

Allerdings befindet sich das Feature offenbar noch in einer frühen Entwicklungsphase. Microsoft experimentiert laut den Informationen weiterhin mit Dauer, Intensität und Auslösern des Boost-Mechanismus. Daher ist noch unklar wann die Funktion offiziell vorgestellt wird, ob sie exklusiv für bestimmte Hardware erscheint, ob sie Teil eines größeren Windows-11-Updates wird oder ob Microsoft die Funktion bis zum Release noch stark verändert.

Quelle: Windows Central