Surface Pro und Laptop: Microsoft erhöht die Preise deutlich

Microsoft hat die Preise der mobilen Endgeräte Surface Pro und Surface Laptop deutlich erhöht. Teilweise stammen die Boliden bereits aus dem Jahr 2024, haben bisher aber noch keine Nachfolgemodelle erhalten. Dabei haben sich die Preiserhöhungen durchaus gewaschen, denn sie betragen je nach Modell 150 bis 470 Euro. Technisch hat sich nichts getan, es werden einfach die bestehenden Modelle teurer.

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Microsoft hat die Preiserhöhungen wenig überraschend mit der aktuellen Speicherkrise begründet. Diese sorge für steigende Kosten bei RAM und Speicherplatz, die man an die Kunden weitergeben müsse. Ob die Speicherkrise diese drastischen Preissteigerungen wirklich rechtfertigt, muss natürlich jeder für sich entscheiden. Zumal die Preise weiterer Komponenten im Laufe der Zeit zumindest zum Teil gesunken sein sollten.

Teile der in der Tabelle ausgewiesenen Preiserhöhungen stammen allerdings bereits von 2025. Da hatte Microsoft ebenfalls schon die Preise der Surface Pro und Surface Laptop angezogen, wenn auch nicht so stark wie aktuell. Gegenüber den Launch-Preisen ergeben sich für die alternde Hardware dennoch saftige Erhöhungen, die sicherlich für viele Kunden schwer zu schlucken sind.

Modell Preis zum Launch aktueller Preis Preiserhöhung Surface Pro 12″, Snapdragon X Plus 979 Euro 1.149 Euro 170 Euro Surface Pro 13″, Snapdragon X Plus 1.199 Euro 1.399 Euro 200 Euro Surface Laptop 13″, Snapdragon X Plus 1.099 Euro 1.249 Euro 150 Euro Surface Laptop 13,8″, Snapdragon X Plus 1.199 Euro 1.669 Euro 470 Euro Surface Laptop 15″, Snapdragon X Elite 1.299 Euro 1.769 Euro 470 Euro

Quelle: Computerbase