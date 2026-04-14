Nvidia dementiert Gerüchte um Übernahme eines großen PC-Herstellers

Die Website SemiAccurate hatte Gerüchte verbreitet, laut denen Nvidia drauf und dran sei, einen großen PC-Hersteller zu übernehmen. Als mögliche Übernahmekandidaten kamen schnell sowohl Dell als auch HP ins Spiel. Die Aktienkurse beider Firmen stiegen daher temporär um jeweils 5 bzw. 6 %. Doch Nvidia selbst spricht mittlerweile ein Machtwort. Es laufen laut dem Grafikkarten- und KI-Giganten keinerlei Verhandlungen.

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Klar erklärt man, dass der Bericht von SemiAccurate falsch sei. Man befinde sich mit keinem PC-Hersteller bezüglich einer Übernahme im Gespräch. Ohnehin ist offen, welchen Sinn so eine Übernahme für Nvidia haben sollte. Schließlich verdient man das große Geld derzeit mit KI-Beschleunigern und dominiert zusätzlich auch den Markt für High-End-Grafikkarten. Der Markt für Privatkunden wird für Nvidia immer mehr zur Nebensache.

Der letzte Milliardendeal von Nvidia platzte zudem. 2020 wollte Nvidia ARM übernehmen. ARM entwickelt die Architektur von effizienten Chips für Smartphones, Tablets und mehr. Apple Silicon, die SoCs von Qualcomm, die Samsung Exynos und mehr basieren auf der ARM-Architektur. Doch der Deal scheiterte am Ende an der Skepsis der Kartellwächter. Insofern wäre auch die Übernahme eines namhaften PC-Herstellers für Nvidia wohl nur ein unnötiges, finanzielles Risiko.

Quelle: Yahoo! Finance