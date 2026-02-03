Nintendo Switch überholt den DS und wird zur meistverkauften Konsole des Herstellers

Die Nintendo Switch hat einen neuen Meilenstein erreicht. Sie ist jetzt die meistverkaufte Spielekonsole des traditionsreichen, japanischen Herstellers. Damit hat man den bisherigen Spitzenreiter, den Nintendo DS, überholt. So hat Nintendo bei der Bekanntgabe seiner jüngsten Finanzergebnisse bestätigt, dass sich die Switch bis 31. Dezember 2025 rund 155,3 Mio. Mal verkaufen konnte.

Als Vergleich: Der Nintendo DS steht bei 154,02 Mio. verkauften Einheiten. Auch wenn die Switch damit bei Nintendo fortan den Thron eingenommen hat, muss sie insgesamt noch zurückstehen. Denn (noch) bleibt die Sony PlayStation 2 die meistverkaufte Spielekonsole der Welt – mit über 160 Mio. verkauften Exemplaren. Allerdings ist die Nintendo Switch weiterhin im Handel zu haben und es erscheinen auch noch neue Games für die Plattform. Etwas Luft ist also noch nach oben.

Im Handel ist allerdings inzwischen bereits die Nintendo Switch 2 erhältlich. Der Fokus des Herstellers liegt also immer stärker auf dem Nachfolgemodell. Da letzteres im Handel aber deutlich teurer ist, als die 2017 veröffentlichte Vorgängerversion, könnte die 1. Generation durchaus noch einige Male über die Ladentheke wandern. Es besteht also durchaus noch die Chance, dass man die PlayStation 2 letzten Endes auf Rang 2 schieben könnte.

Quelle: Nintendo