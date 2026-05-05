Steam: GeForce RTX 3060 bleibt meistgenutzte Grafikkarte

Valve hat die Ergebnisse der Steam Hardware Survey für April 2026 veröffentlicht und liefert damit wie gewohnt einen detaillierten Einblick in die aktuelle Hardwarelandschaft unter PC-Spielern. Die Zahlen zeigen ein bemerkenswert stabiles Bild – aber auch klare Trends in Richtung neuer Generationen.

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Im Grafikkarten-Segment bleibt Nvidia klar tonangebend. Die bereits seit Anfang 2021 erhältliche GeForce RTX 3060 verteidigt mit einem Anteil von 4,15 Prozent erneut ihre Spitzenposition – wenn auch nur knapp vor dem Nachfolger, der GeForce RTX 4060 (4,05 %). Auf Platz drei folgt bereits die mobile Variante der RTX 4060 mit 3,98 Prozent, was den anhaltenden Boom von Gaming-Laptops unterstreicht.

Dahinter reihen sich die GeForce RTX 3050 und die GeForce RTX 5070 ein, während die GeForce RTX 5060 mit einem der stärksten monatlichen Zuwächse inzwischen Platz sechs erreicht hat. Ältere Modelle wie die GeForce GTX 1650 verlieren dagegen zunehmend an Bedeutung.

Eine der auffälligsten Entwicklungen ist die zunehmende Verbreitung der neuen RTX-50-Serie. Insgesamt kommt diese Generation bereits auf 13,41 Prozent Anteil, wobei Desktop-GPUs rund 10,8 Prozent ausmachen. Auch Einsteiger-Lösungen wie die GeForce RTX 5050 tauchen erstmals in der Statistik auf – aktuell noch mit einem geringen Anteil von 0,17 Prozent, aber mit klar erkennbarem Wachstumspotenzial.

Bemerkenswert ist die anhaltende Dominanz der RTX 3060 auch vor dem Hintergrund aktueller Meldungen, dass die Produktion der GeForce RTX 3060 im Juni wieder anlaufen soll. Das deutet darauf hin, dass die GPU weiterhin stark nachgefragt wird – insbesondere im preisbewussten Mainstream-Segment. Die Survey-Daten bestätigen dieses Bild eindrucksvoll.

Bei Prozessoren liegt Intel mit 54,81 Prozent weiterhin vorne, während AMD auf 45,19 Prozent kommt. Der Abstand schrumpft jedoch kontinuierlich, was auf einen zunehmend ausgeglichenen Wettbewerb hindeutet. Ein Blick auf die Kernanzahl zeigt, dass Sechskern-CPUs nach wie vor dominieren, dicht gefolgt von Achtkern-Modellen, deren Verbreitung weiter zunimmt. Höhere Kernzahlen bleiben bislang ein Nischenphänomen im Gaming-Bereich.

Auch beim Arbeitsspeicher zeigt sich ein klarer Trend: Zwar sind 16 GByte mit 40,86 Prozent weiterhin die häufigste Konfiguration, doch 32-GByte-Systeme haben mit 37,55 Prozent massiv aufgeholt. Der Abstand schrumpft rapide – ein Indiz für steigende Anforderungen moderner Spiele und paralleler Anwendungen. Selbst Microsoft hatte kürzlich 32 GByte für Gaming-PCs empfohlen, dies allerdings inzwischen wieder zurückgezogen.

Auf Software-Seite hat sich Windows 11 endgültig etabliert. Mit 67,74 Prozent läuft das Betriebssystem inzwischen auf mehr als zwei Dritteln aller erfassten Systeme. Windows 10 fällt weiter zurück, bleibt mit 25,63 Prozent aber weiterhin relevant.

Die Steam Hardware Survey für April 2026 zeigt einen Markt im Übergang: Bewährte Hardware wie die RTX 3060 hält sich erstaunlich stabil, während gleichzeitig neue GPU-Generationen und größere RAM-Konfigurationen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Parallel dazu verschiebt sich das Software-Fundament klar in Richtung Windows 11.

Quelle: Steam Hardware Survey