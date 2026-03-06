GeForce RTX 3060 kommt wohl tatsächlich zurück in den Handel

Die mittlerweile zwei Generationen alte Nvidia GeForce RTX 3060 könnte schon bald wieder verstärkt in den Handel gelangen. Laut Informationen aus chinesischen Board-Channels plant Nvidia offenbar eine erneute Auslieferung der auf der Ampere-Architektur basierenden GPU noch im Laufe des März. Erste Hinweise auf ein Comeback der GeForce RTX 3060 kursierten bereits zuvor und deuteten auf eine Rückkehr im ersten Quartal 2026 hin.

Anzeige

Noch ist nicht bekannt, welche Version der RTX 3060 erneut produziert beziehungsweise ausgeliefert wird. Ursprünglich erschien die Karte mit 12 GByte GDDR6-Speicher und einem 192 bit breiten RAM-Interface. Diese GeForce RTX 3060 erschien 2021 für 329 Euro. Später folgte eine deutlich ausgebremste Variante mit 8 GByte GDDR6 und 128-bit-Bus. Welche dieser Versionen Nvidia nun wieder in die Lieferketten bringen möchte, ist derzeit nicht bestätigt.

Die Rückkehr einer GPU aus der Ampere-Generation wirkt auf den ersten Blick ungewöhnlich. Schließlich sind mit der GeForce RTX 4060 und der neuen GeForce RTX 5060 bereits modernere Mittelklassekarten verfügbar. Dennoch könnte es mehrere Gründe geben, weshalb Nvidia gerade dieses Modell erneut in den Markt bringt.

Ein möglicher Faktor ist die aktuelle Situation in der Speicher-Lieferkette. Die RTX 3060 nutzt GDDR6-Speicher, der derzeit leichter verfügbar sein könnte als modernere Standards. Neuere Grafikkarten sowie kommende Beschleuniger setzen zunehmend auf GDDR7, was zu einer stärkeren Nachfrage nach diesen Chips führt.

Auch die Fertigungstechnologie könnte eine Rolle spielen. Während die RTX 4060 Serie im 4N-Prozess von TSMC produziert wird – dem gleichen Technik, der auch für die RTX 5060 verwendet wird – basiert die RTX 3060 noch auf Samsung 8N (8 Nanometer DUV). Durch die Nutzung einer anderen Fertigungslinie könnte Nvidia zusätzliche Produktionskapazitäten erschließen, ohne die Herstellung neuerer GPUs zu beeinträchtigen.

Branchenquellen zufolge werden vor allem Nvidias Add-in-Board-Partner (AIBs) die Wiederbelebung der Karte vorantreiben. Nvidia selbst soll primär den Grafikchip und die Speicherkomponenten liefern, während Hersteller wie ASUS, MSI oder Gigabyte die eigentlichen Grafikkarten fertigen und vermarkten. Entsprechend könnten erste Modelle bereits in den kommenden Wochen wieder im Handel auftauchen – entweder als offiziell beworbene Neuauflage oder zunächst eher unauffällig über die Produktseiten der Hersteller.

Ob die Rückkehr der RTX 3060 für Käufer tatsächlich attraktiv ist, hängt letztlich vor allem vom Preis ab. Angesichts moderner Alternativen muss Nvidia beziehungsweise seine Partner einen deutlichen Preisvorteil bieten, damit eine GPU aus dem Jahr 2021 im Jahr 2026 noch einmal größere Aufmerksamkeit im Markt erhält. In den nächsten Tagen dürfte sich zeigen, wie breit der Relaunch ausfällt und welche konkreten Varianten der RTX 3060 tatsächlich wieder verfügbar sein werden.

Quelle: videocardz.com