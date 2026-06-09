Ayn Odin 3 und Thor: Massive Preiserhöhung für die Retro-Handhelds

Der Hersteller Ayn hat die Verkaufspreise für zwei Gaming-Handhelds erhöht. Betroffen sind dieses Mal die Modelle Odin 3 und Thor. Als Begründung nennt der Anbieter, beileibe keine Überraschung, die aktuelle Speicherkrise. Diese hat in der Vergangenheit schon zu etlichen Preiserhöhungen bzw. kompletten Produktstreichungen geführt. Selbst die Lite-Version des Thor ist betroffen und kostet künftig 259 statt 249 US-Dollar. Dies ist aber die kleinste Preiserhöhung.

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Etwa kostet das Ayn Thor Max mit 16 GByte RAM und 512 GByte Speicherplatz nunmehr statt 429 volle 469 US-Dollar. Das Odin 3 beginnt nun bei 339 US-Dollar und kostet in der Bestausstattung 489 US-Dollar. Obendrein gibt es auch noch ein Hardware-Downgrade. Lieferte Ayn die Geräte bisher mit schnellem UFS-4.0-Speicherplatz aus, so werden künftige Ausführungen des Thor und Odin 3 nur noch den veralteten UFS-3.1-Speicher einsetzen.

Höhere Preise zahlen für eine schlechtere Ausstattung: Das ist bedauerlicherweise etwas, an das sich Technik-Fans derzeit gewöhnen müssen. So erleben wir diesen Trend leider nicht nur bei Gaming-Handhelds, sondern auch bei Spielekonsolen, Notebooks, Mini-PCs und mehr.

Quelle: RetroHandhelds