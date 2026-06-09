AMD rechnet mit Entspannung bei DDR5 erst in zwei Jahren

Die anhaltend hohen Speicherpreise belasten den PC-Markt weiterhin. Während Gamer und Systembauer auf sinkende DDR5-Preise hoffen, zeichnet AMD ein eher langfristiges Bild der Lage. In einem aktuellen Interview mit einem taiwanischen Magazin erklärte David McAfee, Corporate Vice President und General Manager des Client Channel Business bei AMD, dass sich Angebot und Nachfrage auf dem Speichermarkt voraussichtlich erst innerhalb der nächsten zwei Jahre wieder nachhaltig ausgleichen werden.

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Gleichzeitig äußerte sich der Ryzen-Manager zur Zukunft von CPU-Plattformen und machte deutlich, dass AMD bei künftigen Sockelwechseln deutlich vorsichtiger vorgehen will als in der Vergangenheit.

Laut McAfee wird der Speichermarkt derzeit weiterhin massiv von der Nachfrage aus dem KI-Sektor beeinflusst. Hersteller von Rechenzentren und KI-Beschleunigern benötigen enorme Mengen an DRAM- und HBM-Speicher, wodurch ein erheblicher Teil der Produktionskapazitäten gebunden wird. Das wirkt sich indirekt auch auf den PC-Markt aus.

AMD geht davon aus, dass sich die Situation zwar schrittweise verbessern wird, eine vollständige Rückkehr zu einem ausgeglichenen Markt jedoch Zeit benötigt. Nach Einschätzung des Unternehmens könnte es rund zwei Jahre dauern, bis sich Angebot und Nachfrage wieder auf einem stabileren Niveau bewegen. Diese Einschätzung deckt sich mit Prognosen verschiedener Speicherhersteller und Branchenbeobachter, die ebenfalls von einer länger anhaltenden Knappheit ausgehen.

Für viele PC-Nutzer sind die hohen Speicherpreise inzwischen zu einem entscheidenden Faktor bei Hardware-Upgrades geworden. Der Wechsel auf moderne Plattformen erfordert nicht nur einen neuen Prozessor, sondern häufig auch ein neues Mainboard und DDR5-Arbeitsspeicher.

AMD hatte bereits Anfang des Jahres angedeutet, dass genau diese Situation viele Nutzer davon abhält, auf aktuelle Systeme umzusteigen. Damals erklärte McAfee, dass AMD sogar die Wiedereinführung älterer AM4-Prozessoren prüfe, um preisbewussten Anwendern eine Aufrüstoption ohne Plattformwechsel anzubieten. Besonders Besitzer älterer Ryzen-2000- und Ryzen-3000-Systeme könnten dadurch weiterhin von CPU-Upgrades profitieren, ohne die zusätzlichen Kosten für Mainboard und Speicher tragen zu müssen.

Ein weiterer interessanter Punkt des Interviews betrifft die Zukunft der AMD-Plattformen. McAfee betonte, dass AMD die langfristige Unterstützung seiner Sockel weiterhin als wichtigen Wettbewerbsvorteil betrachtet.

Der Erfolg von AM4 gilt in der Branche inzwischen als Ausnahmeerscheinung. Der Sockel wurde 2016 eingeführt und erhielt über viele Jahre hinweg Unterstützung für mehrere CPU-Generationen – von Zen bis Zen 3. Selbst heute erscheinen noch neue oder neu aufgelegte Prozessoren für die Plattform, wie der Ryzen 7 5800X3D als Jubiläumsedition. Diese außergewöhnlich lange Lebensdauer hat AMD bei vielen Enthusiasten und Selbstbauern einen erheblichen Vertrauensvorschuss verschafft.

Nach Angaben von McAfee ist sich AMD bewusst, wie wichtig Plattformstabilität für Kunden ist. Entsprechend vorsichtig wolle man künftig bei notwendigen Sockelwechseln vorgehen. Neue Schnittstellen und Technologien müssten zwar irgendwann integriert werden, gleichzeitig wolle das Unternehmen jedoch vermeiden, Nutzer zu häufig zu kostspieligen Komplett-Upgrades zu zwingen.

Die Aussage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sowohl AMD als auch Intel vor neuen technologischen Herausforderungen stehen. Höhere Speicherbandbreiten, schnellere I/O-Standards und zukünftige Chipdesigns erhöhen den Druck auf bestehende Plattformen. Dennoch scheint AMD weiterhin an seiner Strategie festzuhalten, Sockel möglichst lange zu unterstützen. Für Nutzer bedeutet dies eine bessere Investitionssicherheit und potenziell niedrigere Upgrade-Kosten über mehrere CPU-Generationen hinweg.

Gerade angesichts der aktuellen Speicherkrise dürfte dieser Aspekt für viele Käufer wichtiger werden als reine Leistungssteigerungen.

Die Auswirkungen der angespannten Marktsituation sind inzwischen auch in AMDs eigenen Prognosen sichtbar. Das Unternehmen warnte zuletzt, dass steigende Speicher- und Komponentenpreise die Nachfrage im Gaming-Segment in der zweiten Jahreshälfte 2026 spürbar belasten könnten. AMD-CHefin Lisa Su sprach bereits von Gegenwind durch höhere Kosten entlang der gesamten Lieferkette.

Für PC-Spieler bedeutet dies, dass schnelle Preisrückgänge bei DDR5-Kits, Grafikkartenspeicher und SSDs kurzfristig eher unwahrscheinlich erscheinen.

Quelle: 4Gamers (Taiwan)