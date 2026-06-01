Computex: AMD mit einer Ryzen-Neuauflage & einer Ryzen-Neuheit

AMD hat im Vorfeld der offiziell morgen beginnenden IT-Messe Computex in Taiwan zwei kürzlich die Runde machende CPU-Gerüchte bestätigt. Für die mittlerweile fast 10 Jahre alte AM4-Plattform legt der Hersteller den Ryzen 7 5800X3D als 10th Anniversary Edition neu auf und für aktuelle AM5-Mainboards kommt mit dem Ryzen 7 7700X3D ein vergleichsweise günstiger Gaming-Prozessor neu auf den Markt.

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Als letztes CPU-Modell mit 3D V-Cache für den AM4-Sockel war der Ryzen 7 5700X3D letztes Jahr ausgelaufen, sodass die AM4-Ära der Gaming-Prozessoren AMDs beendet schien. Doch die aktuelle Speicherkrise und die damit einhergehenden hohen Preise für Speichermodule haben den Hersteller offenbar zu einem Umdenken bewegt. Mit der Jubiläumsedition des Ryzen 7 5800X3D bekommen Besitzer von AM4-Systemen nun eine wohl letzte Gelegenheit, ihren PC mit einem „neuen“ Prozessor aufzurüsten.

Entsprechende Gerüchte über die Neuauflage des Ryzen 7 5800X3D gab es bereits vor anderthalb Monaten und seit Mitte Mai wird der Ryzen 7 5800X3D als 10th Anniversary Edition bereits verkauft, bislang allerdings nur in Indien. Jetzt verkündet AMD, dass diese Gaming-CPU ab 25. Juni zu einem empfohlenen Verkaufspreis von rund 360 Euro weltweit erhältlich sein wird.

Dabei hat sich an den technischen Daten gegenüber der Originalversion dieses Prozessors nichts geändert. Auch die Jubiläumsedition des Ryzen 7 5800X3D kommt mit acht in 7-nm-Technik gefertigten CPU-Kernen der Mikroarchitektur „Zen 3“, deren Basistakt von 3,4 GHz bei Bedarf bis zu 4,5 GHz erhöht werden kann. Mehr als von Taktraten profitieren PC-Spiele aber vom integrierten Stapelcache (96 MByte). Dieses Design erweist sich vor allem in Gaming-Szenarien als vorteilhaft, da ein größerer Cache die Speicherlatenz reduziert und somit die Performance steigern kann.

Gleichzeitig erweitert AMD auch sein Sortiment an Gaming-CPUs für den aktuellen AM5-Sockel. Bereits vor knapp zwei Wochen gab es Gerüchte, dass der AMD Ryzen 7 7700X3D als günstige Gaming-CPU kommt. Dies war offensichtlich zutreffend, denn laut AMD wird dieses neue CPU-Modell ab 16. Juli im Handel erscheinen. Der neue Ryzen 7 7700X3D verfügt ebenfalls über acht CPU-Kerne, die aber auf „Zen 4“ basieren und in 5-nm-Technik hergestellt werden. Der Stapelcache ist auch 96 MByte groß und der Boost-Takt liegt ebenfalls bei 4,5 GHz. Nur der Basistakt ist mit 4,0 GHz etwas höher als beim 5800X3D.

Preislich ordnet sich der Ryzen 7 7700X3D mit rund 300 Euro zwischen dem 6-Kerner Ryzen 5 7500X3D für 210 und dem 8-Kerner Ryzen 7 7800X3D für 335 Euro ein. Letzterer bietet gegenüber dem neuen 7700X3D höhere Taktraten (4,2/5,0 GHz). Weiterhin kündigte AMD an, die Lebensdauer des 2022 eingeführten AM5-Sockels um zwei Jahre zu verlängern. Ursprünglich war geplant, bis 2027 neue CPUs für diese Plattform zu liefern. Nun wird diese Frist auf Ende 2029 ausgedehnt.

Quelle: AMD