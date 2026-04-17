AMD legt Ryzen 7 5800X3D angeblich neu auf

Aktuellen Insider-Informationen zufolge könnte AMD eine Neuauflage des Ryzen 7 5800X3D vorbereiten. Demnach soll der Prozessor im Rahmen einer möglichen Jubiläumsedition erneut auf den Markt kommen. Offiziell bestätigt ist dieses Vorhaben bislang nicht, jedoch deuten die vorliegenden Hinweise darauf hin, dass es sich um eine unveränderte Wiederveröffentlichung des ursprünglich im Jahr 2022 erschienenen CPU-Modells handeln könnte.

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Eine solche Maßnahme würde die Lebensdauer der AM4-Plattform weiter verlängern, die nach wie vor eine große Nutzerbasis besitzt. Entsprechende Gerüchte kursieren bereits sein Anfang dieses Jahres, als berichtet wurde, dass AMD wegen der Speicherkrise über die Neuauflage älterer Ryzen-CPUs nachdenkt.

Der Ryzen 7 5800X3D sorgte bei seiner Einführung insbesondere durch den Einsatz von 3D V-Cache für Aufmerksamkeit. Durch das Stapeln zusätzlichen Cache-Speichers auf dem Chip konnte AMD die L3-Cache-Kapazität auf insgesamt 96 MByte erhöhen. Dieses Design erwies sich vor allem in Gaming-Szenarien als vorteilhaft, da ein größerer Cache die Speicherlatenz reduziert und somit die Performance steigern kann.

Trotz neuerer CPU-Architekturen bleibt der 5800X3D insbesondere für Spiele weiterhin konkurrenzfähig. Die kolportierte Neuauflage scheint vor allem durch die aktuelle Marktsituation motiviert zu sein. Der Umstieg auf moderne Plattformen wie AM5 ist nach wie vor mit vergleichsweise hohen Kosten verbunden, insbesondere durch die erforderliche Investition in DDR5-Arbeitsspeicher und neue Mainboards. Im Gegensatz dazu setzt AM4 auf DDR4, das deutlich günstiger und weit verbreitet ist.

Technisch gesehen soll der Prozessor unverändert bleiben. Erwartet werden weiterhin 8 Kerne und 16 Threads, ein Basistakt von 3,4 GHz sowie ein Boost-Takt von bis zu 4,5 GHz. In Kombination mit dem großen Cache stellt dies auch heute noch eine leistungsfähige Lösung für Gaming- und Allround-Anwendungen dar.

Unklar ist derzeit, ob es sich bei der möglichen Jubiläumsedition zum zehnjährigen Bestehen des AM4-Sockels um eine limitierte Auflage handelt oder ob AMD eine breitere Marktverfügbarkeit plant. Ebenso fehlen konkrete Informationen zu Preisen und regionaler Verfügbarkeit, etwa in Europa. Zum Zeitpunkt seiner letzten Marktpräsenz lag der Preis des Prozessors bei rund 300 Euro und positionierte ihn damit attraktiv im Performance-Segment.

AMD hatte die Produktion des Ryzen 7 5800X3D Ende 2024 eingestellt und so ist die CPU etwa beim Geizhals-Preisvergleich oder AMDs eng verbundenem Handelspartner Mindfactory nicht mehr zu finden. Letzterer bietet für AM4-Mainboards neben zweier APUs aktuell nur noch Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 7 5800XT und Ryzen 9 5950X an.

Quelle: HXL @ X