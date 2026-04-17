Xbox Storage Expansion Card am PC nutzen: So funktioniert es

Wer eine Xbox Series X|S besitzt, aber die Konsole vielleicht aktuell einstauben sieht, hat mutmaßlich auch eine Xbox Storage Expansion Card herumliegen. Das sind proprietäre Speicherlösungen, die an die Konsolen angesteckt werden, um den Speicher zu erweitern. Inzwischen haben Nutzer festgestellt, dass sich die Karten auch an Windows-PCs als Speichererweiterungen nutzen lassen. Dafür wird nur ein einfacher PCIe-Adapter benötigt. Die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten sind durchaus ordentlich.

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So berichten experimentierfreudige Nutzer, dass sie die Xbox Storage Expansion Cards am PC mit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.117 MB/s bzw. 1.570 MB/s einsetzen konnten. Da sind aktuelle M.2-SSDs natürlich deutlich schneller, aber immerhin liegt diese Lösung vor SATA-SSDs. Das Ganze funktioniert im Übrigen, weil die Speicherkarten auf dem CFexpress-Format basieren. Wichtig ist allerdings zu beachten, dass das jeweilige Laufwerk für die Nutzung unter Windows erst formatiert werden muss.

Genau diese Formatierung könne die Xbox Storage Expansion Card anschließend an Xbox-Konsolen unbrauchbar machen. Da ist also Vorsicht geboten. Auch ist zu bedenken, dass diese Speicherkarten recht teuer sind, wenn man sie mit regulären SSDs vergleicht. Die Anschaffung speziell für den Einsatz am PC lohnt sich also keineswegs. Dies ist also eher eine nette Sache, wenn ohnehin ein ungenutztes Exemplar herumliegt.

Quelle: Club386