Computex 2026: MSI Prestige N16 Flip AI+ nutzt Nvidia RTX Spark

MSI hat im Rahmen der Computex 2026 als einer der ersten Hersteller ein neues Notebook auf Basis von Nvidias neuer Plattform RTX Spark vorgestellt. Im Inneren stecken also ARM-basierte Prozessoren mit GPUs auf Blackwell-Basis. Diese sollen nicht nur massiv KI-Leistung mitbringen, sondern gleichzeitig sehr effizient arbeiten. Entsprechend wirbt MSI damit, dass sein eigenes Modell Prestige N16 Flip AI+ zu einer neuen Generation von Premium-Thin-&-Light-Laptops gehöre.

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Es handelt sich hier um ein Notebook im 2-in-1-Design. So kann die Tastatur einmal komplett umgeklappt werden. Dadurch lässt sich das Notebook auch im Zelt- oder Tablet-Modus verwenden. Folgerichtig verfügt das verbaute OLED-Display mit einem RGB-Tandem-Panel von LG Display auch über Touchscreen-Funktionalität. Der Screen kommt auf 16 Zoll Diagonale, löst mit UHD+ auf, erreicht eine Spitzenhelligkeit von über 1.000 Nits und deckt den Farbraum DCI-P3 zu 100 % ab. Zudem ist der Bildschirm ab Werk von Calman für eine Farbgenauigkeit von Delta unter 1 kalibriert.

Zielgruppe des Prestige N16 Flip AI+ sind laut MSI Entwickler, Kreative und Gamer. Sie profitieren von einer vielseitigen Bedienung über den Touchscreen, die Tastatur, das Touchpad sowie den im Gehäuse verstaubaren MSI Nano Pen. Für lange Laufzeiten soll der Akku mit 99,9 Wh sorgen.

Keine Angaben hat MSI zunächst zur RAM- und Speicherausstattung sowie zu Erscheinungsdatum und Preis gemacht. „Günstig“ wird das neue Notebook Prestige N16 Flip AI+ mit Nvidia RTX Spark aber sicherlich nicht.