Samsung Galaxy S26 Ultra: Software-Update soll Display-Probleme beheben

Samsung hat mit dem Galaxy S26 Ultra in diesem Jahr ein neues Flaggschiff eingeführt. Dieses bringt mit Privacy Display auch eine spezielle Funktion mit. Das Feature nutzt eine Kombination aus Hard- und Software, um den Bildschirm in seinen Blickwinkeln auf Wunsch temporär stark einzuschränken. So kann man sich etwa unterwegs in Bus und Bahn vor neugierigen Blicken schützen. Die Funktion steht jedoch auch im Verdacht, für unverhoffte Probleme zu sorgen.

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So klagen einige Nutzer darüber, dass der Bildschirm des Samsung Galaxy S26 Ultra mit zunehmender Nutzung einen Rotstich entwickelt. Betroffen ist nur dieses Flaggschiff, die S26 und S26+ bleiben außen vor. In Verdacht hatte man da schnell die Privacy-Display-Technik als Ursache. Jetzt gibt es zumindest gute Nachrichten für Betroffene: Samsung hat das Problem untersucht und ein Software-Update angekündigt. Ein Tausch der Hardware sei demnach nicht notwendig.

Der Rotstich, der bei dem Samsung Galaxy S26 Ultra auftritt, ist also laut dem Hersteller rein Software- und nicht Hardware-bedingt. Samsung ist ebenfalls zum Ergebnis gekommen, dass Privacy Display in die Probleme hineinspielt. Die Technik führe dazu, dass es derzeit bei starkem Umgebungslicht und hoher Helligkeit des Bildschirms zu den erwähnten Farbverfälschungen komme. Dies werde man durch Optimierungen der Farbkorrektursoftware aber beheben.

Entsprechende Updates sollen in naher Zukunft verteilt werden. Einen Zeitpunkt nennt Samsung jedoch derzeit noch nicht.

Quelle: News1