Samsung Galaxy S26: Launch erfolgt wohl später als gedacht

Samsung wird seine kommenden Smartphones der Reihe Galaxy S26 wohl später vorstellen, als bisher erwartet. Neue Gerüchte sagen nämlich ein Unpacked-Event für den 25.Februar 2025 voraus. An jenem Datum will Samsung die mobilen Endgeräte angeblich in San Francisco erstmals präsentieren. Tatsächlich erhältlich sein, sollen sie dann ab Anfang März 2026.

Als Vergleich: Die aktuellen Flaggschiffe der Reihe Samsung Galaxy S25 sind bereits Ende Januar 2025 vorgestellt worden. Sie waren dann ab Anfang Februar 2025 zu haben. Die abweichende Terminplanung soll damit zusammenhängen, dass Samsung wohl gerne in San Francisco einen großen Rummel um neue KI-Funktionen veranstalten möchte. Man sagt den neuen Modellen der Reihe Galaxy S26 zudem neue Kamerasensoren sowie durchgehend den Exynos 2600 als SoC nach – auch beim Ultra-Modell.

Zumindest soll diese Strategie für Europa genutzt werden, nachdem etwa die S25 auch bei uns auf Chips von Qualcomm gesetzt haben. Im Übrigen soll Samsung Pläne für ein Galaxy S26 Edge gestrichen haben, nachdem das Unternehmen von den Verkaufszahlen des S25 Edge enttäuscht worden ist. Deswegen will man sie S-Reihe auch nicht mehr, wie zwischenzeitlich geplant, neu aufziehen. So hatte es kurzzeitig Gerüchte gegeben, Samsung wolle das S26+ streichen.

Quelle: MT