Samsung Galaxy S26 Edge: Smartphone wurde angeblich eingestampft

Samsung hat angeblich das Samsung Galaxy S26 Edge, welches für das nächste Jahr angedacht gewesen ist, intern bereits begraben. Der Hintergrund ist keine Überraschung: Die Verkaufszahlen des Galaxy S25 Edge sind offenbar enttäuschend ausgefallen. Nachfolgemodelle des besonders leichten und schlanken Smartphones soll es daher nicht mehr geben.

Damit sollen auch die Pläne ad acta gelegt worden sein, die Reihe der Galaxy S26 zu überholen. So rechnete man bislang damit, Samsung würde das Plus-Modell streichen und das Edge stattdessen in der Mitte der Galaxy S26 (Pro) und Galaxy S26 Ultra platzieren. Doch weil die Verkaufszahlen des Galaxy S25 Edge weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sein sollen, hat Samsung diesen Plan offenbar komplett verworfen. Stattdessen soll die Entwicklung des S26 Plus wieder aufgenommen worden sein.

Auch das Samsung Galaxy S25 Edge soll angeblich vom Markt verschwinden, sobald die noch vorhandenen Lagerbestände abverkauft sind. Es besteht da allerdings noch eine kleine Chance, dass Samsung ein Galaxy S26 Edge später nachreichen könnte, weil die Entwicklung des Smartphones ohnehin abgeschlossen worden ist. Ob es dazu kommt, ist jedoch eher fraglich.

Natürlich sind all diese Angaben aber mit Vorsicht zu genießen, da sie auf Gerüchten basieren. Samsung selbst schweigt zu einem potenziellen Galaxy S26 Edge oder der Einstellung dieser Reihe selbst noch komplett.

Quelle: Android Authority