Samsung Galaxy S26 Pro und Edge: Neue Strategie für die Smartphone-Flaggschiffe

Samsung wird 2026 natürlich wieder neue Smartphone-Flaggschiff der S-Serie veröffentlichen. Traditionell müssten zunächst drei Modelle erscheinen: die Samsung Galaxy S26, S26+ und S26 Ultra. Später könnte der Hersteller dann ein günstigeres FE-Modell nachreichen. Zumindest wäre das dann eben der Ablauf, den wir aus den letzten Jahren gewohnt sind. Doch es heißt, dass Samsung 2026 einiges anderes machen wolle.

Laut aktuellen Gerüchten werde es nämlich weder ein Standardmodell (S26) noch eine Plus-Variante geben. So heißt es, dass Samsung statt eines regulären S26 vielmehr ein Galaxy S26 Pro auf den Markt bringen wolle. Offen ist, ob sich dabei einfach nur der Name ändern wird, oder ob es auch technisch einen höherwertigen Einstieg in die Modellreihe geben könnte. Man munkelt, schon das Einstiegsmodell könnte deutlicher High-End-Status erlangen.

Gleichzeitig soll eben auch das Plus-Modell Geschichte sein. Statt eines Samsung Galaxy S26+ soll demnach ein S26 Edge die Ablösung darstellen. So eine Variante hatte der Hersteller in diesem Jahr in Form des S25 Edge später nachgereicht. Das Edge ist dabei deutlich schlanker als die restlichen Geräte der S-Reihe. Dadurch könnte es dann als „mittleres“ Gerät ein besonderes Alleinstellungsmerkmal haben. Denn die Plus-Modelle haben sich offenbar innerhalb der S-Reihe am schlechtesten verkauft.

Letzten Endes würde Samsung, sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, 2026 also folgende drei Modelle der S-Serie veröffentlichen: Samsung Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge und Galaxy S26 Ultra. Der Hersteller selbst schweigt und genießt aber natürlich.

Quelle: SammyPolice