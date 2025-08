Epic Games Store: Ab sofort sind „Keylocker“ und „Pilgrims“ gratis

Im Epic Games Store sind ab sofort zwei Spiele kostenlos. Alles, was notwendig ist, um sie der eigenen Sammlung hinzuzufügen, ist ein (ebenfalls kostenloses) Konto bei der Plattform. Einmal zur Bibliothek hinzugefügt, sind die Spiele dann dauferhaft installierbar und natürlich spielbar. In dieser Woche halten in diesem Zusammenhang das JRPG „Keylocker“ sowie das Abenteuerspiel „Pilgrims“ Einzug.

„Keylocker ist ein rundenbasiertes Rollenspiel mit Retro-Grafik und Elementen eines Rhythmusspiels. Der Spieler schlüpft in einer Welt, in der Musik verboten ist, in die Rolle einer Sängerin. Letztere will sich nicht nur künstlerisch selbst verwirklichen, sondern das korrupte System ins Wanken bringen. Im Verlauf der Geschichte kann man sich mit anderen Bürgern verbrüdern oder sie ins Unglück stürzen. Entsprechend gibt es auch mehrere Enden.

„Pilgrims“ ist dann ein schräges Abenteuerspiel, das von den Machern von „Samorost“ und „Machinarium“ stammt. In diesem Titel reist man durch das Land, knüpft neue Freundschaften und befasst sich mit den Geschichten der Bewohner. Dabei muss man keinem linearen Weg folgen. Wer alles sehen will, wird den Titel definitiv mehrmals durchspielen müssen. Kann man sich sicherlich auch einmal ansehen.

Quelle: Epic Games Store