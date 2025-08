Qualcomm hat einen neuen Premium-Chip in der Mache

Qualcomm wird natürlich Ende September 2025 im Rahmen seines jährlichen Launch-Events den Snapdragon 8 Elite 2 vorstellen, einen frischen Premium-Chip, der in kommenden Smartphone-Flaggschiffen werkeln wird. Dieser soll die Modellnummer SM8850 tragen. Doch laut Gerüchten will der US-Hersteller es dabei nicht belassen. Demnach werde noch ein SM8845 auf den Markt kommen. Dahinter könnte sich ein Snapdragon 8 Plus verbergen.

Der neue Chip für mobile Endgeräte soll sich unterhalb des Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 einordnen. Die Leistung könnte in etwa jener des Snapdragon 8 Elite von 2024 entsprechen. Allerdings soll der neuere Chip dank eines höherwertigen Herstellungsprozesses effizienter arbeiten. Im Ergebnis könnte es sich hier um eine dezente Evolution des Snapdragon 8 Elite unter neuer Bezeichnung handeln.

Verwenden wollen den SM8845 von Qualcomm unter anderem wohl Oppo, OnePlus, vivo und mehr. Der Prozessor wird voraussichtlich in vielen Smartphones stecken, die einerseits hohe Leistung bieten sollen, aber andererseits etwas günstiger werden könnten, als die absolute Oberklasse. Wahrscheinlich ist auch, dass Qualcomm dann den Snapdragon 8 Elite einstellen wird, da dieser Chip dann überflüssig werden dürfte.

Quelle: Digital Chat Station (Weibo)