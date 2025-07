Razer BlackShark V3 Pro: Gaming-Headset für PC und Konsolen mit niedriger Latenz

Razer hat mit dem BlackShark V3 Pro ein neues Gaming-Headset vorgestellt. Dieses soll über seine 50-mm-Treiber nicht nur für hervorragenden Sound sorgen, sondern beherrscht sogar an PCs THX Spatial Audio für simulierten 3D-Sound. An den Spielekonsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S stehen dann wiederum Tempest 3D Audio und Windows Sonic zur Verfügung. Auch aktive Geräuschunterdrückung (ANC) beherrscht das Headset.

Dafür sind neben dem abnehmbaren, omnidirektionalen 12-mm-Mikrofon mit einer Sampling-Rate von 48 kHz auch noch vier weitere Mikrofone direkt in die Kopfhörer integriert. Das Razer BlackShark V3 Pro fungiert dabei natürlich als Nachfolgemodell das BlackShark V2 Pro. Dabei handelt es sich bei der neuen Generation um das erste Modell, welches die Technik Razer HyperSpeed Wireless Gen-2, basierend auf 2,4 GHz, in einem Gaming-Headset verwendet. Dadurch sollen die Latenzen auf nur noch 10 ms sinken. Konkurrenzprodukte schaffen laut Razer im besten Fall 15 ms.

Mit der Hilfe der verbesserten Treiber will Razer aber auch Verzerrungen stark minimiert haben. Das Razer BlackShark V3 Pro erlaubt dabei über den beiliegenden Dongle für Razer HyperSpeed Wireless Gen-2 (2,4 GHz) die Audioübertragung. Alternativ sind aber auch kabellose Verbindungen per Bluetooth 5.3 möglich. Wer lieber auf ein Kabel setzen möchte, kann USB oder 3,5-mm-Klinke einsetzen. Dabei kann das Gaming-Headset parallel eine Bluetooth- und eine 2,4-GHz-Verbindung halten. So ist es etwa möglich, gleichzeitig ein Game zu zocken und zu telefonieren.

Als Akkulaufzeit des Razer BlackShark V3 Pro nennt der Hersteller bis zu 70 Stunden am PC und bis zu 48 Stunden in Verbindung mit PS5 bzw. Xbox Series X|S. Die Kopfhörer decken einen Frequenzbereich von 12 bis 28.000 Hz ab. Dabei kommen drei Varianten des Gaming-Headsets auf den Markt: für den PC, mit Xbox-Branding und mit PlayStation-Lizenz. Grundsätzlich ist aber etwa auch die PC-Version für Konsolen geeignet, sodass es da mehr ums Marketing geht.

Das Razer BlackShark V3 Pro kommt in den Farben Schwarz und Weiß in den Handel. Es kostet 269,99 Euro, sowohl in der PC- als auch den jeweiligen Konsolenversionen. PC- ud Xbox-Varianten des Gaming-Headsets sind ab sofort erhältlich. Das PlayStation-Pendant wird etwas später verfügbar sein.

Quelle: Pressemitteilung