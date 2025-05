Samsung Galaxy S25 Edge: Schlankes Smartphone zum stolzen Preis

Samsung hat mit dem Galaxy S25 Edge ein neues Premium-Smartphone veröffentlicht. Das besondere Merkmal der neuesten Ergänzung der Reihe der Galaxy S25 ist jedoch das schlanke Gehäuse. Dieses ist nur 5,85 mm dick. Das mobile Endgerät wiegt zudem nur 163 Gramm. Erreicht hat man das unter anderem durch einen Gehäuserahmen aus leichtem Titan. In den Handel kommt das Smartphone in den Farbvarianten Titan Silber, Titan Jetblack und Titan Icyblue. Es ist nach IP68 auch vor Staub und Wasser geschützt.

Anzeige

Das Samsung Galaxy S25 Edge verwendet den Qualcomm Snapdragon 8 Gen Elite for Galaxy als SoC. An Bord sind überdies 12 GByte RAM und bis zu 512 GByte Speicherplatz. Der AMOLED-Bildschirm des Smartphones kommt auf 6,7 Zoll Diagonale bei QHD+ als Auflösung und 120 Hz als dynamischer Bildwiederholrate. Die Frontkamera in einem Punch-Hole kommt auf 12 Megapixel. Für die Hauptkamera sind es 200 (Weitwinkel, OIS) + 12 (Ultra-Weitwinkel) Megapixel.

Der Akku des Samsung Galaxy S25 Edge ist mit 3.900 mAh eher klein bemessen. Da muss sich also zeigen, wie lange das Smartphone im Alltag durchhalten kann. Als Betriebssystem dient ab Werk Android 15 mit der Oberfläche One UI 7. Zu den Schnittstellen des Smartphones zählen unter anderem USB-C, 4G / 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS und NFC.

Erhältlich ist das Samsung Galaxy S25 Edge ab dem 30. Mai 2025. Die Version mit 256 GByte Speicherplatz kostet 1.249 Euro. Wer 512 GByte wünscht, soll 1.369 Euro zahlen.

Quelle: Pressemeldung