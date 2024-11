Samsung Galaxy S25 Slim und Galaxy Z Flip FE angeblich für 2025 geplant

Samsung könnte 2025 mit gleich zwei neuen und durchaus spannenden Smartphone-Modellen überraschen. Zum einen sollen die Südkoreaner neben der Serie der Samsung Galaxy S25 eine Sonderedition planen. Das sogenannte Galaxy S25 Slim könnte einige Monate nach dem S25, S25+ und S25 Ultra auf den Markt kommen. Es soll, wie der Name schon sagt, besonders schlank ausfallen. Aus der Annahme durch die Kunden will Samsung Gerüchten zufolge ableiten, ob es sich lohnt, in Zukunft verstärkt auf besonders dünne Geräte zu setzen.

Offenbar will Samsung so auch mit dem kommenden Apple iPhone 17 mithalten, das Gerüchten zufolge ebenfalls dünner ausfallen soll, als die Vorgängermodelle. Zur Technik des potenziellen Samsung Galaxy S25 Slim liegen aber noch keine Angaben vor. Aufgrund der geringeren Dicke könnte es Abstriche bei der Akkukapazität und Kühlung geben. Da müssen wir aber schlichtweg abwarten.

Dazu käme dann eben das mutmaßliche Samsung Galaxy Z Flip FE. Hier soll es sich um ein günstigeres Foldable handeln, das eventuell im April 2025 auf den Markt kommen könnte – entweder vor oder zeitgleich mit den ebenfalls im nächsten Jahr anstehenden Samsung Galaxy Z Flip7 und Fold7. Auch hier fehlen jedoch noch Angaben zur Technik, sodass man da nur spekulieren kann.

Es zeichnet sich zumindest ab, dass Samsung auf diese Weise sein Line-up an Smartphones offenbar etwas aufpeppen will. Man darf gespannt sein. Aktuell sind das eben noch unbestätigte Gerüchte und daher mit Vorsicht zu genießen.

Quelle: Naver