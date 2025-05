Kingston Fury Renegade G5: Pfeilschnelle SSD mit PCIe 5.0 für Gaming-PCs

Kingston bringt für anspruchsvolle Spieler eine neue SSD auf den Markt. So setzt die Fury Renegade G5 auf die moderne Schnittstelle PCIe 5.0 (x4) und kommt im kompakten Format M.2 2280 daher. Dabei sind Lesegeschwindigkeiten von bis zu 14.800 MB/s möglich. Auch die Schreibgeschwindigkeiten können sich sehen lassen und betragen bis zu 14.000 MB/s. Als Basis dient 3D-TLC-NAND. Das Laufwerk erreicht laut Hersteller über 2 Mio. IOPS.

Kingston setzt hier als Controller den Silicon Motion SM2508 ein, welchen man mit DDR4-DRAM-Cache kombiniert. In Sachen Haltbarkeit gibt man eine Lebensdauer (MTFB) von 2.000.000 Stunden zu Protokoll. Unter Windows unterstützen die SSDs der Reihe Kingston Fury Renegade F5 auch DirectStorage. Dabei kommen unterschiedliche Konfigurationen mit Kapazitäten von 1.024 GByte, 2.048 GByte und 4.096 GByte in den Handel.

Kingston gewährt auf die SSDs 5 Jahre Garantie. Preise für die Fury Renegade G5 verschweigt man zwar in der Pressemitteilung, doch Händler listen die einzelnen Modelle bereits. So kostet die Variante mit rund 1 TByte in Deutschland aktuell ca. 193 Euro. Für 2 TByte fallen 311 Euro an. Wer die Version mit 4 TByte erstehen will, soll ca. 573 Euro zahlen. Die Preise verdeutlichen, dass hier Gaming-Enthusiasten und Besitzer von Workstations die Zielgruppe sind.

Quelle: Pressemeldung