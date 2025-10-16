Epic Games Store: Ab sofort sind „Amnesia: The Bunker“ und „Samorost 3“ gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder zwei kostenlose Spiele, welche natürlich die Titel aus der letzten Woche ablösen. Dieses Mal gibt es zwei sehr unterschiedliche Games. Zum einen ist das Horror-Spiel „Amnesia: The Bunker“ gratis. Dazu gesellt sich dann „Samorost 3“ des für seinen schrägen Stil bekannten Entwicklerstudios Amanita Design. Die ersten beiden Spiele der Reihe sind bereits in der Vergangenheit ebenfalls kostenlos über den Epic Games Store gewesen.

Anzeige

Bleiben wir aber zunächst bei „Amnesia: The Bunker“. Dies ist ein Horror-Spiel in der Ego-Perspektive, das in einem verwahrlosten Bunker aus dem 1. Weltkrieg spielt. Durch Zufallselemente und unberechenbares Verhalten eines omnipräsenten Monsters soll hier laut den Entwicklern kein Spieldurchgang dem anderen gleichen. Man wird dabei in eine halboffene Welt geworfen und muss sich durch Erkundung und Experimente eigene Lösungen suchen, um zu entkommen.

Dazu gesellt sich das Indie-Spiel „Samorost 3“. Es handelt von einem neugierigen Weltraumgnom, der auf der Suche nach dem Ursprung seiner Zauberflöte den Kosmos bereist. Ziel des Spielers ist es, dieses verspielte Puzzle-Abenteuer nach und nach zu meistern.

Quelle: Epic Games Store