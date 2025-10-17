Asus ProArt Display 8K PA32KCX: 8K-Monitor für Kreative startet

Asus bringt einen neuen Premium-Monitor für Kreative auf den Markt: das ProArt Display 8K PA32KCX. Dieses Modell löst nicht nur nativ mit 8K auf (7.680 x 4.320 Pixel), sondern unterstützt auch HLG, HDR10 und Dolby Vision – zertifiziert nach VESA DisplayHDR 1000. Der Bildschirm erreicht eine Spitzenhelligkeit von 1.200 Nits und kann 1.000 Nits konstant auf der ganzen Fläche halten. Zielgruppe sind bei diesem Modell professionelle Anwender und Kreative.

Denn das Asus ProArt Display 8K PA32KCX ist ab Werk für eine Farbgenauigkeit von beeindruckendem Delta E<1 kalibriert. Zur Nachjustierung ist ein eigenes Colorimeter verbaut, welches sowohl die Selbst- als auch Auto-Kalibrierung erlaubt – auch mithilfe von Calman. Dabei deckt der Monitor die Farbräume Adobe RGB und DCI-P3 zu jeweils 95 bzw. 97 % ab. Als technische Basis dient ein natives 10-bit-Panel.

Das Asus ProArt Display 8K PA32KCX steht für LC-Display mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und IPS-Technik. Es kommen 4.032 Dimming-Zonen für den Monitor mit 32 Zoll Diagonale zum Einsatz. Ein Sensor erkennt das Umgebungslicht und kann passend dazu die Darstellung anpassen. Des Weiteren gibt es auch einen Näherungssensor, der dafür sorgen kann, dass der Monitor direkt in den Standby-Modus wechselt, wenn sich der Anwender entfernt.

Dazu bietet das Asus ProArt Display 8K PA32KCX als Schnittstellen zweimal Thunderbolt 4 (96 Watt), zweimal HDMI 2.1, einmal DiplayPort 2.1 und einen integrierten USB-Hub. Für Ergonomie sorgen die Höhenverstellbarkeit, der um 90° gedrehte Pivot-Modus sowie die Option den Monitor zu drehen, neigen und zu schwenken. Im Lieferumfang liegt auch eine Haube bei, um den Screen vor Reflexionen zu schützen. Per VESA-Halterung kann man den Monitor auch an der Wand befestigen.

Was noch fehlt, ist eine Preisangabe zum Asus ProArt Display 8K PA32KCX, das noch im Oktober 2025 in den Handel kommen soll. Laut dem Hersteller erhalten Käufer drei Monate kostenlosen Zugriff auf die Adobe Creative Cloud, Adobe Substance 3D und Adobe Acrobat.

Quelle: Asus