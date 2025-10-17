Xiaomi wird auch zukünftige Smartphone-Flaggschiffe mit Zusatz-Displays ausstatten

Xiaomi hat Ende September 2025 in China bereits seine beiden neuen Smartphone-Flaggschiffe Xiaomi 17 Pro und Pro Max auf den Markt gebracht. Anfang 2026 sollten die Modelle auch nach Europa kommen. Sie weisen eine Besonderheit auf: ein rückseitiges Zusatz-Display. Dergleichen hatte der Hersteller vor einigen Jahren im kleineren Rahmen auch schon an seinen Ultra-Modellen erprobt, dann aber wieder zu den Akten gelegt. Doch dieses Mal soll es anders laufen.

So hat der Xiaomi-Präsident, Lu Weibing, bereits bestätigt, dass auch die Nachfolgemodelle Xiaomi 18 Pro und Xiaomi 18 Pro Max ebenfalls einen Bildschirm an der Rückseite nutzen werden. Zudem habe man bereits weitere Ressourcen investiert, um noch mehr Wege auszutüfteln, die Zusatz-Displays m Alltag der Nutzer zu verankern. Es sollen also weitere Anwendungsmöglichkeiten folgen.

In China hat es sich bereits ausgezahlt, dass Xiaomi mit den 17 Pro und 17 Pro Max neue Wege beschritten hat. Die Verkaufszahlen sind dort, vergleicht man mit dem Launchzeitraum der Vorgängermodelle, um 20 % höher. Es bleibt aber natürlich abzuwarten, ob man an den Erfolg in seinem Heimatland auch wird international anknüpfen können.

Quelle: MyDrivers