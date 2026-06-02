Computex 2026: Cherry präsentiert die neue Gaming-Tastatur Xtrfy K63W Pro mit 8K und UWB

Cherry hat auf der Computex 2026 eine Tastatur vorgestellt, die aus dem Rahmen fällt. Denn das Gaming-Keyboard Cherry Xtrfy K63W Pro verbindet sich nicht über Funk mit 2,4 GHz, sondern per Ultra-Wideband (UWB). Den zuletzt genannten Standard kennt man eher aus dem Smart Home. Doch warum hat der deutsche Hersteller sich für diese Option entschieden?

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Laut Cherry ermögliche es die Xtrfy K63W Pro dank UWB ein deutlich breiteres Frequenzspektrum zu nutzen – und das mit reduzierter Störungsgefahr. Am Ende sollen Gamer ein präziseres Signal-Timing, niedrigere Latenz, hohen Datendurchsatz, eine robustere Konnektivität sowie eine höhere Energieeffizienz erhalten. Folgerichtig unterstützt die Gaming-Tastatur natürlich auch vollwertiges 8K-Polling.

Obendrein verwendet die Cherry Xtrfy K63W Pro ein flaches Gasket-Mount-Design. Das soll für ein besonders sanftes Tippgefühl sorgen. Dank Low-Profile-Ergonomie sollen Gaming und Tippen jederzeit leicht von der Hand gehen. UWB soll dabei auch für mehr Effizienz und dadurch in Kombination mit dem 6.000-mAh-Akku für längere Laufzeiten sorgen.

Die Cherry Xtrfy K63W Pro nutzt ein 70-%-Layout für kompakte Maße sowie die Switches Cherry MX Low Profile 2.0. Wir haben uns die Tastatur auf der Computex 2026 bereits kurz angesehen und sind recht angetan gewesen. In den deutschen Handel kommt sie ab Juli 2026 zum Preis von 179,99 Euro.