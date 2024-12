Cherry XTRFY M50, M64 Pro & M68 Pro im Test

Anzeige

In diesem Test widmen wir uns drei vielversprechenden Wireless-Gaming-Mäusen in einem Paket: der Cherry XTRFY M50, der XTRFY M64 Pro und der XTRFY M68 Pro. Diese Modelle wurden in enger Zusammenarbeit mit professionellen E-Sportlerinnen entwickelt – eine Tradition, die bei Cherry XTRFY schon lange gepflegt wird.

Durch echtes Feedback und Erfahrungsberichte der Gaming-Community, sowie Partnerschaften mit renommierten Teams wie Team Vitality, SK Gaming und LNG E-Sports, will das Unternehmen seine Produkte optimal an die Bedürfnisse von Gamerinnen anpassen. Die Mäuse wurden erstmals dieses Jahr auf der Gamescom in Köln vorgestellt.

Mit der Übernahme von XTRFY erweitert Cherry sein Portfolio über mechanische Tastaturen hinaus und strebt mit diesen Modellen danach, neue Maßstäbe im E-Sports-Bereich zu setzen. Ob sie den hohen Anforderungen gerecht werden, klärt dieser Testbericht.

Lieferumfang

Cherry XTRFY M50 Wireless: Die Gaming-Maus selbst USB Typ-A auf C Kabel (abnehmbar, geflochten) Bedienungsanleitung

Cherry XTRFY M64 Pro: Die Gaming-Maus selbst USB-Kabel (häufig abnehmbar und geflochten) 8K – Dongle Bedienungsanleitung

Cherry XTRFY M68 Pro: Die Gaming-Maus selbst USB-Kabel (abnehmbar und robust geflochten) 8K – Dongle Bedienungsanleitung



Technische Daten