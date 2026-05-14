Cherry Xtrfy K33 Compact Wireless: Gaming-Keyboard für erschwingliche 59,99 Euro

Der deutsche Tastaturhersteller Cherry hat das neue Gaming-Keyboard Xtrfy K33 Compact Wireless vorgestellt. Das Eingabegerät kostet in Deutschland 59,99 Euro, was für eine Tastatur für Spieler preislich recht attraktiv anmutet. Zumal das Gaming-Keyboard drei Verbindungsmöglichkeiten anbietet: kabelgebunden per USB oder alternativ kabellos via Bluetooth bzw. 2,4 GHz.

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Die Abtastrate bewegt sich mit 1.000 Hz nicht auf dem Niveau von Flaggschiffen, die meist mit 4.000 oder sogar 8.000 Hz protzen, sollte aber für die meisten Gamer voll ausreichen. Es handelt sich bei der Cherry Xtrfy K33 Compact Wireless um eine Tastatur im 75-%-Design. Sie kann sowohl unter Windows 11 als auch unter macOS Verwendung finden. Die Tasten sind entsprechend bedruckt. Zudem gibt es Shortcuts für die Mediensteuerung und die LED-Einstellungen.

Die neue Cherry Xtrfy K33 Compact Wireless soll laut dem Hersteller das Tippgefühl einer mechanischen Tastatur mit einem preiswerten Membran-Design kombinieren. So erreicht man den niedrigen Preis und will trotzdem Spieler zufriedenstellen. Dabei ist die Tastatur nach IP54 auch vor Schmutz und Spritzwasser gefeit. Auch eine anpassbare RGB-Beleuchtung gehört hier zum guten Ton. Als Gewicht nennt Cherry schließlich 630 Gramm.

Die Gaming-Tastatur Cherry Xtrfy K33 Compact Wireless ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 59,99 Euro erhältlich.